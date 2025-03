사진=에이티즈 산 SNS

사진제공=엘르 재팬

그룹 에이티즈(ATEEZ) 산이 밀라노를 '핫'하게 달궜다.산은 지난 1일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 '돌체앤가바나 우먼스 FW 2025 쇼(Dolce&Gabbana Women's FW 2025 Show)'에 참석했다. 특히 산은 이번 쇼에 참석한 유일한 K팝 남자 아티스트로 눈길을 끌었다.이날 패션쇼에서 산은 시크한 블랙 슈트, 227만원짜리 화이트셔츠와 무테 안경 등 각종 액세서리를 매치한 패셔너블한 스타일링으로 남다른 패션 감각을 뽐냈다. 산을 향한 취재진과 관객들의 플래시 세례가 이어졌다.산은 세련된 패션과 자신감 넘치는 애티튜드로 패션쇼에 참석한 수많은 이들과 인사를 나눴다. 화려한 스포트라이트 속에 나오미 캠벨, 미켈레 모로네, 베니 블랑코 등 세계적인 스타들과 어깨를 나란히 했다.산은 지난해에도 해당 브랜드 행사에 참석해 자리를 빛냈다. 당시 쇼의 프런트 로를 장식한 세계적인 스타 마돈나가 주최한 프라이빗 디너에도 초청받았으며, 마돈나가 직접 에이티즈 공식 SNS 계정까지 팔로우해 화제를 모은 바 있다.산이 속한 에이티즈는 오는 22일과 23일 양일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 2025 에이티즈 월드 투어 ''투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워' 피날레 인 서울('TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER' FINALE IN SEOUL)'를 개최한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr