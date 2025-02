사진=INB100

그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 솔로 아티스트 백현(BAEKHYUN)이 신곡 발표를 깜짝 예고했다.소속사인 INB100(아이앤비100)은 28일 오후 6시, 공식 채널을 통해 백현이 미국 싱어송라이터 UMI(우미)와 협업한 신곡 ‘Do What You Do(두 왓 유 두)’를 발표한다고 전했다.백현은 지난 27일 공식 채널을 통해 하얀 눈이 쌓인 바닥 위에 ‘Do What You Do’라고 쓰인 사진을 게재하며 궁금증을 일으킨 바 있는데, 이는 이번 신곡에 대한 스포일러였던 것.이번에 공개된 무드 포스터에는 따뜻한 아날로그 감성이 묻어나는 폴라로이드 사진들과 ‘The boy awaits the moon’, ‘The moon only appears at night’ 등의 문구가 담겨 있어 백현이 어떤 음악으로 돌아올지 기대감을 높이고 있다.백현은 지난해 발표한 미니 4집 ‘Hello, World(헬로, 월드)’로 3연속 밀리언 셀러를 달성한 것은 물론 초동 자체 최고 판매량을 기록하는 등 국내외 팬들에게 꾸준한 사랑을 받아왔으며, 이번 싱글을 통해 글로벌 아티스트로서의 입지를 더욱 공고히 할 전망이다.UMI는 특유의 감성적인 음악 스타일과 부드러운 보컬로 전 세계 음악팬들에게 많은 사랑을 받고 있는 아티스트로, 백현과 UMI 두 아티스트의 만남이 어떤 음악적 시너지를 만들어낼지 관심이 집중되고 있다.특히, 이번 신곡 ‘Do What You Do’는 백현이 4년 만에 다른 아티스트와 협업하여 발표하는 곡이라 더욱 기대를 모으고 있다.한편, 백현과 UMI가 함께 선보이는 ‘Do What You Do’는 오는 3월 3일 오후 2시 국내외 음원 사이트를 통해 동시 공개된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr