사진 제공: 길스토리이엔티

배우 김남길이 일본 팬미팅을 성황리에 마쳤다.김남길은 지난 22일과 24일 일본 오사카와 사이타마에서 2025 김남길 팬미팅 투어 ‘Road to Gil’을 열고 팬들과 잊지 못할 시간을 보냈다.2년 만에 일본을 찾은 김남길은 팬들과 직접 교감하기 위해 사전 리허설 관람 이벤트는 물론 4시간이 넘는 공연 동안 다채로운 셋리스트와 코너를 선보이며 서로 간 추억의 한 페이지를 채워 나갔다.이번 팬미팅에서 김남길은 요네즈 켄시(Yonezu Kenshi)의 ‘Lemon’과 ‘Uma to Shika’를 부르며 무대에 등장, 오랜만에 만난 팬들에게 반가운 인사를 전하며 팬미팅의 포문을 열었다.김남길은 일상 사진을 팬들에게 공유하며 근황을 나누는 ‘로드 투 길모그라피’, ‘열혈사제2’ 관련 영상을 함께 보며 촬영 비하인드를 전하는 ‘남길’s 명장면 베스트’, 그의 속마음을 알아보는 밸런스 게임 ‘로드 투 초이스’, 음악 취향을 엿볼 수 있는 ‘길포티파이’ 등 다양한 프로그램을 통해 팬들과 소통하며 현장의 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다.또한 정준일의 ‘안아줘’를 부르며 객석에서 깜짝 등장한 김남길은 곳곳을 누비며 팬들과 눈을 맞추고 인사를 나누는 등 남다른 팬사랑을 보여줬다. 이어 팬들이 김남길과 관련된 문제를 맞히는 ‘OX퀴즈’와, 함께 참여하는 ‘열혈 릴레이 게임’ 등 더욱 다채로운 이벤트를 마련해 설렘과 감동이 가득한 시간을 보냈다.팬미팅의 마지막은 매번 일본 공연에서 불러온 ‘Forever’과 ‘사랑하면 안 되니’로 앙코르 무대까지 장식하며 감동을 이어 나갔고, 팬들은 슬로건 이벤트와 떼창으로 화답하며 훈훈한 분위기를 더했다.김남길은 “여러분과 함께하는 시간은 언제나 즐겁고 행복하다. 올 때마다 환영해 주셔서 감사하다. 저는 또 여러분이 준 에너지로 앞으로 곁에서 더 오래 연기할 수 있는 자랑스러운 배우, 좋은 사람이 되도록 열심히 하겠다. 빠른 시일내에 다시 만날 수 있도록 할 테니, 그때까지 모두 건강 잘 챙기셨으면 좋겠다”라며 팬들을 향한 애정을 전했다.한편 오사카와 사이타마 팬 미팅을 마친 김남길은 다음달 2일 광운대 동해문화예술관 대극장에서 2025 김남길 팬미팅 투어 ‘Road to Gil’ 인 서울을 개최한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr