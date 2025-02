가수 황치열/사진 = 텐투

가수 황치열이 자신의 모든 것을 담은 정규 앨범을 내놓는다.황치열은 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 3집 'ALL OF ME'(올 오브 미)를 발매한다. 황치열이 정규 앨범을 선보이는 것은 'The Four Seasons'(더 포 시즌스) 발매 이후 약 6년 만이다.타이틀곡 '웃기는 소리 같겠지만'은 강렬한 밴드 사운드가 돋보이는 곡으로, 후반부로 갈수록 휘몰아치는 편곡이 압권이다. 이별 후 뒤늦은 후회와 그리움에 빠진 화자의 상황을 황치열의 호소력 짙은 목소리로 풀어냈다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 이별을 실감하지 못한 채 일상을 살아내는 황치열의 모습이 담긴다. 황치열은 직접 뮤직비디오 주인공으로 나서며 곡의 몰입을 이끌 예정이다.이 외에도 'ALL OF ME'에는 '웃기는 소리 같겠지만'을 비롯해 영화관이라는 일상 속 주제로 이별의 감정을 풀어낸 '너 없는 영화관에서', 지나간 사랑에 대한 그리움을 노을에 빗대 표현한 '노을', 강렬한 기타 사운드와 이별 후 애절한 마음이 어우러진 '터져 나올 것 같지만', 낭만적인 가사와 어쿠스틱 분위기가 따뜻하게 녹아든 '밤하늘에'가 실린다.또 사랑했지만 헤어짐을 말할 수밖에 없는 심경을 노래한 '마침내', 항상 함께해준 팬들에게 감사하는 마음과 사랑을 담은 '7102', 황치열의 진심 어린 위로로 감동을 전하는 '잘하고 있어', 소중한 사람을 잃은 뒤 느끼는 아픔을 담은 '익숙함에 속았나 봐', 미니멀한 편곡으로 보컬에 대한 집중도를 높인 '아름다운 꿈' 등 일상의 희로애락을 담긴 총 10곡이 수록됐다.'ALL OF ME'는 '나의 모든 것'이라는 타이틀에서 알 수 있듯, 황치열의 모든 것을 담아낸 앨범이다. 황치열이 직접 전곡 프로듀싱과 작사에 참여하며 더욱 깊어진 음악 세계를 완성했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr