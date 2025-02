사진=라이브웍스컴퍼니

사진=라이브웍스컴퍼니

규빈이 첫 번째 미니앨범 ‘Flowering’을 발매했다.라이브웍스컴퍼니 소속 규빈이 데뷔 이후 처음으로 발표하는 이번 앨범 'Flowering'은 '개화'를 뜻하며 순수한 첫사랑의 설렘과 감정을 규빈만의 감성으로 풀어냈으며, 순수한 첫사랑의 감정이 꽃처럼 피어나는 과정을 아름답게 표현한 앨범이다.또한 10대 소녀에서 성숙한 아티스트로 한 걸음 더 나아가는 규빈의 성장을 여실히 보여주는 앨범이자 그녀의 음악 여정에서 새로운 시작을 알리는 작품으로 이번 앨범을 통해 리스너들은 사랑이라는 이름의 꽃이 만개하는 순간을 담은 'Flowering'이 전하는 설렘과 감동을 온전히 느낄 수 있을 것으로 기대된다.타이틀곡 'LIKE U 100'은 밴드 기반의 'Electro-Pop Rock' 장르로 매력적인 기타 리프와 규빈의 보이스가 조화롭게 이루어진 시원하고 청량한 사운드의 하이틴 곡이다. 캐치한 멜로디와 센스 넘치는 가사로 소녀 규빈의 순수하면서도 당당한 사랑 표현을 담아내 데뷔곡 'Really Like You'에 이어 규빈 특유의 사랑스러운 매력을 확인해 볼 수 있다.타이틀곡과 함께 이번 앨범에는 'Evergreen', 'Oops!', '아무튼, LOVE!', '보다', 'LIKE U 100(English Version)'까지 총 6곡이 수록되어 있으며, 각 트랙은 순수하면서도 당당한 사랑의 이야기를 규빈의 감미로운 음색과 함께 다양한 감정으로 그려내 글로벌 팬층을 더욱 확장할 것으로 기대된다.특히 규빈이 이번 앨범에서 전곡의 작사 및 작곡에 참여해 싱어송라이터로서의 역량을 한껏 발휘한 만큼 데뷔 2년 차를 맞이한 규빈의 음악적 성장과 깊이를 엿볼 수 있으며, 첫사랑의 설렘에서부터 사랑의 일상적 순간까지 리스너들의 마음에 공감을 불러일으킬 예정이다.규빈은 이번 앨범에 대해 "말 그대로 '피어나는 순간'을 뜻하는 'Flowering'은 제가 진정으로 꽃 피는 시기에 들어섰다는 설렘을 느낀 앨범"이라며 "전곡 작사와 작곡에 참여하며 10대 시절의 일기처럼 솔직한 마음을 담아낸 정말 규빈다운 특별한 기록"이라고 소감을 전했다.이와 함께 "새로운 여정을 시작하며 더 성장하고 앞으로 나아가겠다는 다짐을 담았다. 팬들에게 들려드리고 싶은 무궁무진한 이야기가 이번 앨범을 통해 활짝 피어나길 바라며 이 꽃이 더 환하게 피어날 수 있도록 저와 함께 해달라"며 팬들에게 감사의 마음을 전했다.한편, 규빈의 새로운 음악적 여정을 담은 첫 미니앨범 'Flowering'은 오늘(26일) 정오 각종 온라인 음원사이트와 오프라인을 통해 발매되며, 오는 27일(목) 엠카운트다운을 시작으로 28일(금) 뮤직뱅크, 1일(토) 쇼! 음악중심, 2일(일) 인기가요로 본격적인 앨범 활동을 이어나갈 계획이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr