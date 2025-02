그룹 누에라(NouerA/기현, 준표, 현준, 유섭, 린, 판, 미라쿠)가 26일 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 첫 미니 앨범 'New is Now' 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다.타이틀곡 'N.I.N(New is Now)'를 통해 앞으로 나아가기 위해 전진하는 '지금 이 순간이 바로 새로움'이라는 메시지를 전한다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr