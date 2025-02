그룹 트와이스/사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스의 'Talk that Talk'(톡댓톡) 뮤직비디오가 유튜브 2억 뷰를 달성했다.2022년 8월 26일 공개된 트와이스 미니 11집 'BETWEEN 1&2'(비트윈 원앤투)의 타이틀곡 'Talk that Talk' 뮤직비디오는 24일 오후 10시 30분경 유튜브 조회 수 2억 회를 넘어섰다. 이에 JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 축하 이미지를 게재하고 전 세계 팬들과 뜻깊은 순간을 함께했다.'Talk that Talk'은 사랑스러운 메시지, 아련하면서도 박진감 넘치는 비트, 시원하게 뻗는 후렴구 멜로디가 감상 포인트로 자리한다. 뮤직비디오는 'L-O-V-E' 딱 한마디를 듣기 위해 작전을 펼치는 아홉 멤버들의 이야기를 담았다. 카리스마 넘치면서 에너제틱한 모습, 키치한 감성을 재해석한 트렌디한 비주얼, 레트로한 그래픽 등 다양한 포인트가 몰입감을 선사하며 높은 조회 수를 견인했다.이로써 트와이스는 첫 영어 싱글 'The Feels'(더 필즈)에 이어 통산 17번째 2억 뷰 뮤직비디오를 탄생시켰다. 데뷔곡 'OOH-AHH하게'(우아하게)부터 'SET ME FREE'(셋 미 프리)까지 18편의 활동곡, 4편의 일본 발표곡과 2편의 영어 싱글까지 총 24편의 뮤직비디오를 억대 뷰 반열에 올려놨다. 이는 전 세계 여성 그룹 기준 '1억 뷰 이상 뮤직비디오 최다 보유' 기록으로써 트와이스의 월드와이드 인기를 톡톡히 입증하고 있다.한편 트와이스는 2025년 역시 활약하며 국내외 팬심을 매료할 전망이다. 오는 4월에는 경기 고양시 고양종합운동장에서 개최되는 영국 밴드 콜드플레이(Coldplay)의 내한 공연 'Coldplay 'Music Of The Spheres World Tour''(뮤직 오브 더 스피어스 월드투어)에 스페셜 게스트로 출연한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr