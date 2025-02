사진제공: JYP엔터테인먼트

사진제공: JYP엔터테인먼트

사진제공: JYP엔터테인먼트

사진제공: JYP엔터테인먼트

이준호가 전 회차 전석 매진을 기록한 타이베이 공연을 성황리 마치고 팬 콘서트 투어의 반환점을 돌았다.이준호는 지난 22일과 23일 양일간 타이베이 NTU 스포츠 센터 1F(NTU Sports Center 1F)에서 '2025 이준호 FAN-CON 'Midnight Sun' in TAIPEI'('미드나잇 선')을 개최했다. 2023년 10월 첫 번째 팬미팅 투어 ''JUNHO THE MOMENT 2023''('준호 더 모먼트 2023') 이후 약 1년 4개월 만에 성사된 현지 공연으로 기대를 모았고 티켓은 예매 시작과 동시에 초고속 솔드아웃됐다.공연에 하루 앞서 진행된 기자회견에는 현지 대표 방송사, 일간지, 온라인 미디어, OTT를 비롯한 다양한 분야의 주요 매체가 참석해 '글로벌 대세' 이준호를 향한 관심과 애정을 드러냈다. 타이베이 팬 콘서트 개최 소감, 가수와 배우를 넘나드는 활약에 대한 소회, 철저한 자기 관리 노하우 등 질문 세례가 쏟아졌고, 열띤 반응에 힘입어 오픈한 23일 공연 현장에서도 무대 위 이준호의 모든 순간을 기록하기 위한 뜨거운 취재 열기가 이어졌다.'한밤중 떠오르는 태양'을 의미하는 팬 콘서트 타이틀 ''Midnight Sun''과 잘 어울리는 곡 'Frozen Heart'(프로즌 하트)로 포문을 연 이준호는 자작곡인 '상상', '독(On your mind)', 'Nothing But You'(낫띵 벗 유), 'CANVAS'(캔버스), 'Fire'(파이어), 'FLASHLIGHT'(플래시라이트), 'Nobody Else'(노바디 엘스)는 물론 오랜만에 선보이는 '겨울잠', '마지막으로' 무대로 팔색조 매력을 발산했다. 한층 업그레이드된 'INSANE'(인세인), 'Pressure'(프레셔)를 통해 절제된 섹시미를 뽐냈고 이번 팬 콘서트의 단연 하이라이트인 박진영(J.Y. Park) 'Kiss'(키스) 커버 스테이지로는 관객의 탄성을 자아냈다.팬 사랑으로 정평이 난 이준호는 현지어로 반가운 인사를 건넸고 풍성한 토크 코너를 마련해 적극 소통했다. 2023년 첫 팬미팅 투어의 출발점이었던 타이베이 공연에 관한 추억을 되새겼고 최근 밸런타인데이를 맞이해 타이베이의 대표 랜드마크인 '타이베이 101'에서 팬들이 열어준 점등 이벤트에 대해 고마운 마음을 표현했다.또 팬들이 직접 작성한 메시지를 함께 보며 웃음꽃을 피웠고 토크 주제와 연관된 여러 소품을 착용하고 포즈를 취하며 세상 단 하나뿐인 포토 캘린더를 만드는 시간을 가졌다. 특히 인기 드라마 '상견니'를 떠오르게 하는 교복을 입고 무대에 올라 풋풋한 첫사랑 면모로 열렬한 반응을 이끌었다.이준호는 팬들의 열화와 같은 성원에 'Kiss' 퍼포먼스를 즉석에서 앙코르로 선사했고 팬들 역시 이준호의 상징색인 노란색으로 별, 해바라기 물결을 만들고 한국어 떼창을 하는가 하면 메시지 영상으로 감동을 선물했다. 이준호는 "타이베이에 올 때마다 큰 사랑과 감동을 안겨줘서 정말 고맙다. 이번 공연에서 제가 태양을 의미한다면 여러분은 별이다. 앞으로도 자주 만날 수 있는 기회를 만들고 싶다. 꼭 다시 만나러 오겠다"고 진심 어린 소감을 전했다.이준호는 오는 3월 1일과 2일(현지시간) 상파울루에서 단독 공연을 갖고 팬 콘서트 투어의 피날레를 장식한다. 국내외 4개 지역 8회 공연의 팬 콘서트에 이어 넷플릭스 시리즈 '캐셔로', tvN 새 드라마 '태풍상사'를 통해 올해 전 세계 시청자들과 만난다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr