사진=고윤정 SNS

사진=고윤정 SNS

사진=고윤정 SNS

사진=고윤정 SNS

사진=고윤정 SNS

배우 고윤정이 명불허전 미모를 자랑했다.고윤정은 지난 23일 자신의 인스타그램에 "Thank you for inviting me!👒"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 고윤정은 자신이 엠배서더로 있는 해외 명품 브랜드 C사의 행사에 참석한 모습. 특히 이날 블랙 가죽 재킷에 포니테일과 풀뱅 앞머리 조합의 블랙 헤어로 비주얼을 완성한 그는 시크한 무드마저 완벽하게 소화해 눈길을 끌었다.한편 고윤정은 스타작가 홍자매의 '이 사랑 통역 되나요?'를 차기작으로 선택했다. 해당 작품은 지난해 6월 촬영을 시작했으며, 이탈리아 등 해외 로케이션을 포함해 올해 초 촬영 완료를 목표로 하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr