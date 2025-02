사진 제공=쇼플레이엔터테인먼트

가수 정동원이 아름다운 동화 감성을 담은 일러스트 티저 이미지로 기대감을 높혔다.정동원이 두 번째 정규앨범 '키다리의 선물' 일러스트 티저 이미지를 공개했다.앞서 공개된 첫 번째 일러스트 티저 이미지와 연결되는 스토리로, '키다리' 정동원과 한 소녀의 이야기를 그리고 있다. 먼저 공개된 두 번째 티저 이미지에는 커다란 손 위로 올라 앉아있는 소녀를 받아주기 위해 손을 뻗고 있는 정동원의 모습이 담겨있다. 이와 함께 'You are my precious gift(너는 나의 소중한 선물)'이라는 영문 글귀가 함께 적혀있다.마지막 이미지 속 정동원과 소녀는 손을 붙잡은 채로 반짝이는 꽃들이 활짝 피어난 들판 위를 달리고 있다 'No matter What winds blow, no matter what season returns, I will stay by your side like this(어떤 바람이 불더라도, 어떤 계절이 돌아오더라도 나는 이렇게 너의 곁에 있을 거야)'라는 글귀로 상상력을 자극했다. 두 가지 이미지 모두 다채로운 빛깔의 배경과 아름다운 동화 감성을 연출하며 눈길을 끌었다.정동원의 새 정규앨범 '키다리의 선물'은 지난 2021년 발매된 첫 번째 정규앨범 '그리움, 아낌없이 주는 나무' 이후 3년 만에 발매하는 정규 2집이다. 지난 15일 타임테이블 공개를 시작으로 다양한 프로모션 콘텐츠들을 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.앞서 정동원은 부캐릭터인 JD1으로 활동하며 '에러 405(ERROR 405)', '책임져' 등의 곡들로 K팝 스타로의 이미지 변신에 완벽히 성공했다. 또한 본업인 정동원으로서도 곡 발매와 예능 출연, 최근에는 첫 콘서트 실황 영화 '정동원 성탄총동원 더 무비'를 개봉하는 등 다양한 분야에서 활발히 활동하고 있다. 정동원은 오는 3월 28일 서울 첫 공연을 시작으로 '정동원棟동 이야기話화 3rd 전국투어 콘서트'를 개최하고 전국의 팬들과 만날 예정이다.정동원의 두 번째 정규앨범 '키다리의 선물'은 다음 달 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr