시우민/ 사진 제공 = INB100

시우민/ 사진 제공 = INB100

시우민/ 사진 제공 = INB100

시우민/ 사진 제공 = INB100

그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 솔로 가수 시우민(XIUMIN)의 새 앨범 티저 이미지가 공개됐다.소속사인 INB100(아이앤비100)은 24일 시우민의 미니 2집 'Interview X'(인터뷰 X)의 첫 번째 이미지를 공개했다.티저 이미지 속 시우민은 복고풍의 카메라와 안경, 개성 넘치는 넥타이와 배지 스타일링으로 트렌디하면서도 힙한 분위기를 연출했다. 특히 블루와 핑크 등 강렬한 색감의 배경과 조합된 자유분방한 포즈는 마치 장난기 가득한 악동 같은 느낌을 자아내며, 그의 다양한 매력을 돋보이게 한다.과자 봉지를 든 장난스러운 모습과 진지한 표정이 공존하는 이번 티저 이미지들은 앨범의 콘셉트가 다채롭고 흥미로운 방향으로 전개될 것임을 암시하고 있다. 시우민 특유의 소년미와 세련된 분위기가 어우러진 이번 콘셉트가 어떤 음악과 함께 펼쳐질지 팬들의 기대가 커진다.시우민의 이번 미니 2집 'Interview X'는 타이틀곡인 'WHEE!'(위!)를 비롯해 'Can't Help Myself'(캔트 헬프 마이셀프), 'Make You LaLa'(메이크 유 라라), 'Switch Off'(스위치 오프), 'Lost Paradise'(로스트 파라다이스), 'Love is U'(러브 이즈 유) 등 각기 다른 장르의 여섯 곡이 시우민의 보컬과 어우러져 폭넓은 음악적 스펙트럼을 고스란히 담아낼 예정이다.시우민의 새로운 매력들이 담길 미니 2집 'Interview X'는 내달 10일 오후 6시에 공개된다.시우민은 다음 달 24일부터 매주 월, 화요일 오후 5시 넷플릭스와 웨이브(Wavve)를 통해 공개되는 드라마 '허식당'의 주인공 허균 역으로 출연, 연기자로도 활동을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr