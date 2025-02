가수 황치열/사진 = 텐투

가수 황치열/사진 = 텐투

가수 황치열이 다채로운 매력으로 컴백 열기를 고조시켰다.소속사 텐투엔터테인먼트는 24일 공식 SNS에 황치열의 정규 3집 'ALL OF ME'(올 오브 미)의 세 번째 콘셉트 포토를 게재했다.공개된 사진 속 황치열은 핑크빛 키친을 배경으로 트렌디한 캐주얼룩을 선보였다. 두 손을 허리에 올리거나, 머리를 헝클이는 등 장난꾸러기 같은 모습으로 새 앨범에 대한 기대감을 높였다.'ALL OF ME'는 황치열이 지난 2019년 발매한 'The Four Seasons'(더 포 시즌스) 이후 약 6년 만에 내놓는 정규 앨범이다. 황치열이 전곡 프로듀싱과 작사에 참여하며 자신의 음악적 역량을 총집약한 10곡이 수록됐다.특히, 타이틀곡 '웃기는 소리 같겠지만'은 강렬한 밴드 사운드가 인상적인 곡이다. 황치열의 파워풀한 보컬과 풍성한 밴드 사운드가 어우러져 또 하나의 히트곡 탄생을 예고한다.한편, 황치열의 정규 3집 'ALL OF ME'는 오는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr