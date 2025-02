사진=하나다컴퍼니 제공

2025 나인우 팬미팅 'Spring, Where Love Begins' 팬들과 함께 사랑이 가득한 시간을 선사하는 특별한 만남이 열린다.배우 나인우는 4월 19일 서울 신당동 공감센터에서 '2025 나인우 팬미팅 'Spring, Where Love Begins''을 개최하고 팬들과 따뜻한 봄날의 추억을 쌓을 예정이다.이번 팬미팅은 '사랑이 시작되는 봄'이라는 의미를 담아, 나인우와 팬들이 함께하는 소중한 시간을 만들어가고자 한다.'Spring, Where Love Begins'은 서울을 비롯해 오사카, 나고야, 요코하마 4개 도시에서 펼쳐질 예정이다. 서울 공연은 4월 19일 오후 5시에 진행되며, 팬들은 나인우와 함께 따뜻하고 행복한 봄날을 보낼 기회를 갖게 된다.2025 나인우 팬미팅 티켓은 인터파크 티켓을 통해 예매할 수 있으며, 선예매는 3월 5일 수요일 오후 8시에 오픈된다. 일반 예매는 3월 10일 오후 8시부터 시작된다. 팬클럽 혜택과 하이터치 등 다양한 이벤트도 준비되어 있어, 팬들의 뜨거운 기대를 한층 더 고조시킬 예정이다.나인우는 최근 MBC 드라마 '모텔 캘리포니아'의 천연수 역을 맡아 종영 후 공식 팬덤명 '누룽지'와 공식 비스테이지에서 근황을 소통하고 있다.나인우 팬미팅에 대한 더 자세한 내용은 나인우의 공식 비스테이지에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr