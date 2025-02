사진=누아엔터테인먼트 제공

새로운 K팝 세대를 이끌 그룹 누에라(NouerA)의 설렘이 도착했다.누아엔터테인먼트는 지난 19일 공식 SNS 채널에 누에라의 첫 미니앨범 'Chapter: New is Now'의 하이라이트 메들리를 공개, 글로벌 팬들에게 감동을 안겼다.'New is Now' 하이라이트 메들리에는 다채로운 매력을 품은 여섯 트랙이 담겨 귓가를 사로잡았다. 여기에 누에라 멤버들의 빛나는 비주얼이 담겨 눈길을 끌었다. 특히 때로는 강렬하게, 때로는 청량하게 등장하는 누에라의 특별함에 'New is Now'를 향한 기대감도 폭발적으로 상승 중이다.누에라의 첫 미니앨범 'Chapter: New is Now'는 빛을 따라 경계를 자유로이 넘나드는 소년 에이전트들의 이야기를 그린다. 누에라는 타이틀곡 'N.I.N(New is Now)'를 통해 앞으로 나아가기 위해 전진하는 '지금 이 순간이 바로 새로움'이라는 메시지를 전한다.'N.I.N(New is Now)' 외에도 앨범의 문을 여는 'Sparkle', 긴장감 넘치는 에너지를 가진 'Bring the Crunk', 선공개곡으로 큰 사랑을 받은 '무한대 (無限大)', 소년 에이전트의 여정을 그린 'Jet Stream', 새로운 가능성과 존재를 찾는 'Pairing' 등이 누에라의 'New is Now'를 수놓는다.누에라는 '연결하다'를 뜻하는 프랑스어 'nouer'와 '시대'를 뜻하는 'era'를 결합한 이름으로, 시대를 연결하는 음악 세계를 펼쳐내겠다는 포부를 품었다. 이들은 그룹의 슬로건 'No boundaries, Act bold'를 바탕으로 과감하고 경계를 넘는 도전을 이어간다.지난해 누에라는 말 미국 로스앤젤레스에서 개최된 '빌보드 No. 1s 파티'에 공식 초청을 받아 화제를 모았다. 이 자리에서 누에라는 빌보드와 빌보드 코리아 선정 '2025년 K-POP 루키'를 품에 안으며 '글로벌 기대주'로서 존재감을 각인시켰다.누에라는 오는 26일 오후 6시 첫 미니앨범 'Chapter: New is Now'를 정식 발매하고 본격적인 데뷔 활동에 돌입한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr