사진 제공 = INB100

그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 솔로 아티스트 시우민(XIUMIN)이 호기심을 자극하는 새 앨범 트레일러를 공개했다.소속사인 INB100(아이앤비100)은 19일 0시, 공식 채널을 통해 시우민의 미니 2집 'Interview X(인터뷰 X)'의 트레일러를 게재했다.고민에 빠진 듯한 시우민의 모습을 짧은 시선으로 표현하고 있는 영상은 마지막에 시우민이 자신을 표현하는 'X'를 그리며 마무리된다. 빈티지 캠코더를 활용해 다소 거칠어 보일 수 있는 질감과 톤으로 표현한 감각적인 영상은 시우민의 복잡한 머릿속을 전달하는 듯하다.2022년 9월 첫 솔로 앨범 발표 이후 2년 6개월여만에 발매되는 시우민의 이번 미니 2집 'Interview X'는 우리가 몰랐던, 그리고 누군가는 알고 싶던 시우민에 대해 알아가는 앨범으로, 그동안 볼 수 없었던 시우민의 새로운 매력들이 담길 예정이다.시우민은 트레일러를 시작으로 트랙리스트와 총 4개 버전의 티저 이미지, 'Get to Know XIUMIN', 'Full Pack Shot', 'Interview X' Taste Tester, 뮤직비디오 티저 등 다양한 콘텐츠들로 컴백 전 팬들에게 기대감을 선사할 예정이다.시우민의 미니 2집 'Interview X'는 다음 달 10일 오후 6시 공개된다.시우민은 내달 24일 넷플릭스에서 첫 공개되는 타임슬립 로맨틱 코미디 드라마 '허식당'의 주인공 허균 역으로 출연, 가수뿐만 아니라 연기자로도 활발한 활동을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr