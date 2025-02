사진=홍수아 SNS

배우 홍수아의 깜짝 근황이 화제다.홍수아는 일주일 전 자신의 인스타그램에 "I was happy yesterday 😍 Thank u. Jakarta, Indonesia 🥳 Raffi&gigi💖 We love tennis"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에선 홍수아가 인도네시아 자카르타에서 열린 테니스 경기에 참가한 모습. 그는 수준급 테니스 실력을 선보여 눈길을 끌었다.앞서 홍수아는 지난해 10월 충북 제천 신동테니스장 외 보조경기장에서 개최된 제천시 테니스협회가 주최하고 한국테니스진흥협회인 카타(KATA)가 주관한 '2024 한방바이오 제천시장배 카타 투어 대회'에서 우승을 차지한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr