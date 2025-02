온앤오프 승준/ 사진=조준원 기자 wizard333@

온앤오프 승준/ 사진=조준원 기자 wizard333@

온앤오프/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 온앤오프가 이들만의 길을 개척하겠는 포부를 밝혔다.온앤오프(ONF)는 18일 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 정규 2집 Part.1 'ONF:MY IDENTITY'(온앤오프: 마이 아이덴티티) 발매 기념 쇼케이스를 열었다.온앤오프의 새 앨범 이름에는 정체성을 의미하는 '아이덴티티'라는 표현이 쓰였다. 온앤오프의 정체성은 무엇인지 묻자 승준은 "'더 스트레인저'에는 남들이 가지 않은, 저희만의 길을 쫓는다는 내용이 담겨 있다. 저희가 다 같이 군대를 가서 다 같이 전역했다. 우리만의 길을 개척해서 꾸준히 음악을 들려드리는 게 아이덴티티"라고 설명했다.타이틀곡 'The Stranger'(더 스트레인저)는 펑키한 리듬이 돋보이는 팝 장르로, 넓은 음역대를 자유롭게 넘나드는 보컬이 인상적인 곡이다. 거친 세상을 온앤오프만의 긍정적인 메시지로 노래하며 힐링 에너지를 선사한다. 멤버 민균과 와이엇이 곡 작업에 참여해 온앤오프만의 색깔을 녹여냈다.이 외에도 이번 앨범에는 방황하는 마음을 날카롭고 매력적이게 그려낸 'Night Tale', 멜로디와 화성으로 못다 한 마음을 전하는 보컬 유닛 ON팀의 R&B곡 'Nothing but a stranger (ON Team Ver.)', 곡의 화려한 변주만큼이나 다채로운 매력을 보여줄 퍼포먼스 유닛 OFF팀의 'Anti Hero (OFF Team Ver.)', 바쁜 일상에 잠깐의 쉼을 건네는 'Good Place', '팬들에게 전하고 싶은 메시지를 담은 'Collab' 등 다채로운 장르의 총 6곡이 수록된다.온앤오프의 정규 2집 Part.1 'ONF:MY IDENTITY'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr