사진=SNS

'불멸의 화가 반 고흐 VAN GOGH THE GREAT PASSION' 특별전시회를 찾은 입장 관람객이 무려 35만 명을 돌파한 가운데 대한민국 대표 셀럽들의 '관람 러시'가 이어져 화제를 모으고 있다.이 전시회는 하우징 기업에서 라이프스타일 기업으로 변신을 선언한 HMG그룹의 김한모 회장이 문화 사업의 일환으로 기획한 아트 프로젝트로, 네덜란드 크뢸러 뮐러 미술관과 협업, 미술관 소장 유화 39점을 비롯해 원화 작품 76점을 선보이는, 전시 작품 총평가액만 1조원이 넘는 국내 최대 규모의 반 고흐 회고전이다. '불멸의 화가 반 고흐 VAN GOGH THE GREAT PASSION' 전시회 개막식에는 하정우, 고소영, 최지우, 김미숙, 유호정 등 대한민국에서 내로라하는 셀럽들이 참석해 각별한 의미를 더했다.지난해 11월 29일부터 예술의 전당 한가람 미술관에서 진행되고 있는 '불멸의 화가 반 고흐 VAN GOGH THE GREAT PASSION' 전시회는 현재까지 입장 관람객이 35만 명을 돌파하며 폭발적인 인기를 실감케 하고 있다. 개막 41일 만에 20만 명이 방문하는 저력을 과시한 데 이어 다시 15만 명이 추가 관람하는 새로운 기록을 세우며 '한국인이 가장 사랑하는 화가' 반 고흐를 향한 관심을 증명하고 있는 것. 특히 5가지 연대기 테마로 반 고흐가 걸었던 화가의 길을 되짚어보며 시기별로 겪었을 삶의 고난과 그 속에서 피어난 작품의 특징들을 확연히 볼 수 있다는 점에서 관람객들의 호응을 일으키고 있다.무엇보다 대한민국 대표 핫 셀럽들 역시 '불멸의 화가 반 고흐 VAN GOGH THE GREAT PASSION' 전시회에 대한 식지 않는 관심을 드러내면서 시선을 집중시키고 있다. 배우 차예련-주상욱 부부는 SNS에 N차 관람을 인증하며 반 고흐 전시를 통해 받은 감동을 고스란히 전달했고, 방송인 김숙은 송은이, 최강희, 장혜진과 서로 전시회 관련 굿즈를 선물하는 등 행복했던 관람기를 SNS로 입증했다.배우 이요원, 방송인 박지윤, 송진우, 세븐-이다해 부부, 배우 박성웅-신은정 부부, 배우 박해진, 박효주, 문정희, 홍종현을 비롯해 아이돌 그룹 aespa(에스파)의 지젤, 종합 격투기 선수 정찬성까지 다양한 분야의 스타들이 SNS를 통해 반 고흐 전시 관람을 전하며 애정을 표현했다.'불멸의 화가 반 고흐 VAN GOGH THE GREAT PASSION' 전시회 주최사인 HMG그룹 김한모 회장은 "예상보다 더 뜨거운 반응이어서 놀랐다"라며 "어려운 시기에 많은 분이 반 고흐의 작품을 보고 위로받고 새로운 힘을 얻어 가시길 바란다"라고 감사의 소감을 전했다.'불멸의 화가 반 고흐 VAN GOGH THE GREAT PASSION' 전시회는 3월 16일까지 예술의 전당 한가람미술관에서 진행되며 다음 달 25일부터 6월 22일까지 대전시립미술관에서 전시를 이어간다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr