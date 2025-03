MBC '모텔 캘리포니아' 종영 인터뷰

'모텔 캘리포니아'에서 서브 주연으로 활약한 최희진이 앞서 데이식스(DAY6)의 'Welcome to the Show' 뮤직비디오에서 유승호와 호흡을 맞춘 비화를 공개했다.지난달 18일 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 최희진과의 종영 인터뷰가 진행됐다. 그는 MBC '모텔 캘리포니아'(이하 모텔캘리)에서 천연수(나인우 분)의 수의사 후배 윤난우 역을 맡았다. 모텔캘리는 시골의 모텔에서 태어나 모텔에서 자란 지강희(이세영 분)가 12년 전 도망친 고향에서 첫사랑과 재회하며 겪는 우여곡절을 그린 첫사랑 리모델링 로맨스다.2017년 '롯데리아' CF로 데뷔한 1996년생 최희진은 한국예술종합학교 연극원을 졸업했다. 이어 2018년 드라마 '이런 꽃 같은 엔딩'과 영화 '속닥속닥'으로 매체 연기를 시작했다. 그는 '설강화 : snowdrop', '힙하게', '힘쎈여자 강남순' 등에 출연하며 인지도를 키웠다. 최희진은 연극원을 전공한 만큼 매체 연기뿐만 아니라 연극 '갈매기', '에라, 모르겠다' 등의 공연 예술에서도 활약을 펼쳤다.인터뷰에서 만난 최희진은 상큼하고 풋풋한 매력과 동시에 차분하고 따뜻한 느낌을 겸비한 배우였다. 실제 성격이 내성적이라고 밝혔지만, 취재진의 질문에 성의껏 구체적으로 답하며 배우 활동에 남다른 애정을 내비쳤다.최희진은 지난해 데이식스의 Welcome to the Show 뮤직비디오에 출연해 유승호와 호흡을 맞추며 핑크빛 분위기를 연출했다. 그는 "섭외 연락을 받았을 당시 소속사가 없던 시기였다"고 회상했다. 그는 킹콩 by 스타쉽을 떠나 지난해 4월 사람엔터테인먼트와 계약을 맺으며 새로운 둥지를 틀었다."섭외 연락을 받았을 때 정말 놀랐어요. 유승호 선배님이 출연하는지도 몰랐고, 평소 데이식스 선배님의 노래를 즐겨 듣던 터라 더욱 설레는 경험이었습니다. 연초에 촬영했는데, 시기적으로도 음악과 함께 새로운 시작을 하는 기분이 들어 소중한 기억으로 남아있어요."한국예술종합학교 출신인 1996년생 최희진은 어린 시절부터 10년간 중국에서 생활했다. 그는 "아버지께서 주재원으로 계셔서 5살 때 중국으로 갔다. 국제학교에 다니면서 영어와 한국어를 함께 익혔고, 그 경험이 지금의 나를 만든 자양분이라고 생각한다"고 말했다. 이어 "다양한 국적 친구들과 잘 지낼 수 있었고, 새로운 환경에도 빠르게 적응하는 능력을 익혔다"고 덧붙였다. 최희진은 "본래 내성적인 성격이지만, 학창 시절 그룹 활동을 많이 하면서 소통에 대한 자신감이 생겼다"고 전했다."어릴 때부터 여행을 자주 다녔고, 다양한 분들과 함께 봉사 활동도 했어요. 그래서 지금도 후원을 중요한 가치로 여기고 있습니다. 제 인생의 에너지예요."최희진은 15살에 한국으로 돌아온 후 적응 과정이 쉽지만은 않았다고 털어놨다. 그는 "처음 한국 학교에 왔을 때 모두가 나를 신기하게 봤다. '외국에서 살다 온 친구'라는 이유로 화제의 중심에 섰다. 적응이 쉽지는 않았지만, 금세 친구들과 잘 어울릴 수 있었다"고 설명했다."그때 느낀 건 결국 '내가 하기 나름'이라는 거였어요. 그 경험 덕분에 어떤 환경에서도 제가 노력하면 잘 해낼 수 있다는 믿음이 생겼습니다."최희진은 한국과 중국에서의 생활이 연기에 다양한 영향을 미친다고 밝혔다. 그는 "각기 다른 환경에서 살아본 덕분에, 연기할 때 새로운 상황이 주어져도 금방 몰입할 수 있다고 느낀다. 한국과 중국에서의 경험을 연기에 자연스럽게 투영한 적이 많다"고 이야기했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr