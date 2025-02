사진 제공=멜론

카카오엔터테인먼트의 뮤직플랫폼 멜론(Melon)이 '멜론 20주년 X SM 30주년' 기념 네 번째 콘텐츠를 선보인다.멜론은 14일 오후 6시 발매되는 SM 30주년 앨범 '2025 SMTOWN : THE CULTURE, THE FUTURE'와 관련한 멜론매거진을 통해 앨범 소개와 독점 이미지, 영상 콘텐츠를 공개하고 이를 기념하는 특별 이벤트도 진행한다.이번 앨범은 SM이 걸어온 30년의 역사와 미래를 담은 작품으로, SM 아티스트 총 14팀이 참여한 타이틀곡 'Thank You'를 비롯해, 선후배 아티스트들이 SM의 역대 히트곡을 자신들만의 스타일로 리메이크한 곡 등 총 17곡이 수록됐다. 'Miracle', 'Hug (포옹)', '첫 사랑니 (Rum Pum Pum Pum)', 'Run Devil Run', '줄리엣 (Juliette)', 'My Name' 등 다채로운 트랙이 포함되어 있으며, 일부 곡은 지난달 열린 'SMTOWN LIVE 2025 [THE CULTURE, THE FUTURE] in SEOUL'에서 먼저 공개돼 큰 호응을 얻었다.멜론매거진에서는 이번 앨범의 전곡 소개뿐 아니라, 단체곡 'Thank You'의 뮤직비디오를 감상할 수 있다. 또한, 강타 (KANGTA), 보아 (BoA), 동방신기 (TVXQ!), SUPER JUNIOR (슈퍼주니어), 소녀시대 (GIRLS' GENERATION), SHINee (샤이니), EXO, Red Velvet (레드벨벳), NCT 127, NCT DREAM, WayV, aespa, RIIZE, NCT WISH, 루카스 (LUCAS), nævis (나이비스) 등 SMTOWN 대표 아티스트들이 멜론 이용자들에게만 특별히 공개하는 독점 이미지도 함께 공개된다.멜론은 SM 30주년 앨범 기념 이벤트도 진행한다. 참여 방법은 SMTOWN 아티스트 채널과 팬을 맺은 후 30주년 기념 앨범을 감상하고 스트리밍 화면을 캡처한 뒤, 오는 28일까지 감상평과 함께 댓글을 남기면 된다. 추첨을 통해 총 30명에게 SMTOWN 30주년 앨범을 증정하며, 이벤트에 대한 자세한 내용은 멜론매거진에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr