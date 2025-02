사진=텐아시아DB

그룹 레드벨벳 웬디가 한파주의보에 핫초코 같이 먹고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 6일부터 12일까지 '한파주의보에 핫초코 같이 먹고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 레드벨벳 웬디가 차지했다. SM엔터테인먼트는 창사 30주년을 맞아 지난달 양일간 서울 고척스카이돔에서 '에스엠타운 라이브 2025' 콘서트를 개최했지만, 콘서트를 일주일도 채 남기지 않은 시점 레드벨벳 웬디의 불참 안내 공지가 올라왔다. 이와 관련해 웬디는 "회사랑 얘기는 한 달도 더 전에 된 건데 공지가 오늘에서야 올라갔다"며 "레드벨벳 5인 무대 기다리는 러비(팬덤명)들이 많았을 거 같은데 미안하다"고 전했다.2위에는 에스파 닝닝이 올랐다. SM엔터테인먼트는 최근 "에스파가 두 번째 북남미 투어를 성공적으로 마쳤다"고 발표했다. 이번 공연에서 에스파는 지난해 히트곡 'Supernova', 'Armageddon', 'Whiplash'를 비롯해 'Better Things', 'Die Trying'(다이 트라잉),'Hold On Tight'(홀드 온 타이트), 'Life's Too Short' 등 영어곡을 선보이며 현지 팬들과 교감을 나눴다. 에스파는 다음 달 2일 영국 런던에서 두 번째 월드투어를 이어갈 예정이다.3위는 아이브 장원영이 차지했다. 아이브는 오는 4월 5일과 6일 양일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 열리는 아이브의 세 번째 팬 콘서트 '아이브 스카우트(IVE SCOUT)'를 개최한다. 또한 이들은 7월 롤라팔루자 베를린(Lollapalooza Berlin)과 롤라팔루자 파리(Lollapalooza Paris)에 헤드라이너 중 한 팀으로 이름을 올렸다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '추운 겨울, 같이 만화카페 가고 싶은 남자 가수는?', '추운 겨울, 같이 만화카페 가고 싶은 여자 가수는?', '추운 겨울, 같이 만화카페 가고 싶은 남자 트로트 가수는?', '추운 겨울, 같이 만화카페 가고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr