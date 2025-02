지수/ 사진 제공=블리수(BLISSOO)

그룹 블랙핑크 멤버 겸 솔로 가수 지수(JISOO)가 한층 깊어진 감성을 선보인다.지수는 14일 오후 2시(한국 시간) 국내외 전 온라인 음원 사이트를 통해 솔로 미니앨범 'AMORTAGE(아모르타주)'를 발매한다.'AMORTAGE'는 지수가 솔로 데뷔곡 '꽃(FLOWER)' 이후 2년 만이자 1인 기획사 블리수(BLISSOO)에서는 처음으로 선보이는 컴백작이다. 한국어 곡인 'earthquake(얼스퀘이크)'와 'TEARS(티어스)', 영어 곡인 'Your Love(유어 러브)'와 'Hugs & Kisses(허그 앤 키세스)'까지 총 4곡이 수록된다.스페인어로 사랑을 뜻하는 'AMOR(아모르)'와 여러 장면을 이어 붙여 의미를 전달하는 영화 구성 기법인 'MONTAGE(몽타주)'의 합성어로서 이번 'AMORTAGE'는 만능 아티스트 지수의 이야기를 담아냈다. 지수는 4곡 전곡의 곡 작업에 직접 참여하는 등 음악, 퍼포먼스, 비주얼 다방면에서 유의미한 변화와 발전을 보여준다.먼저 타이틀곡 'earthquake'는 사랑을 시작하는 설렘과 상대를 향한 강렬한 감정을 표현한 곡이다. 이날 음원과 함께 지수가 직접 출연한 뮤직비디오 본편이 공개될 예정이다. 감각적인 영상미와 스토리 텔링, 그리고 이를 입체적으로 표현하는 지수의 새로운 얼굴이 기대를 모으고 있다.이어 사랑이 깊어면서 느끼는 행복한 감정을 담은 'Your Love', 이별의 슬픔을 감추고 애써 밝아 보이려는 모습을 노래한 'TEARS', 이별 후의 해방감과 본연의 나를 되찾는 자유를 그린 'Hugs & Kisses'까지 모든 수록곡들이 사랑의 전 과정에 대한 공감대를 담고 있다. 지수가 그려낼 한 편의 로맨스 영화 같은 서사가 주목된다.본 앨범과 더불어 지수는 글로벌 플랫폼 틱톡, 도우인 공식 채널을 개설, 틱톡에서는 국내 여성 아티스트 역대 최단 500만 팔로워를 돌파했다. 또한, 16일 방송되는 SBS '인기가요'에 출연해 신곡 무대를 최초로 공개하며 다양한 활동을 펼칠 예정이다.지수는 이날 오후 6시와 8시 등 2회에 걸쳐 서울 CGV 청담 씨네시티에서 스페셜 이벤트 팬밋업 'SOO IN LOVE(수 인 러브)'를 연다. 이어 마닐라, 방콕, 도쿄, 마카오, 타이페이, 홍콩, 하노이 등 아시아 7개 도시에서 2025 팬미팅 투어 'LIGHTS, LOVE, ACTION!(라이츠, 러브, 액션!)'으로 팬들과 만난다.지수의 새 미니앨범 'AMORTAGE'는 이날 오후 2시부터 국내외 전 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr