그룹 에스파/사진제공=에스엠엔터테인먼트

그룹 에스파(aespa)가 '빌보드 위민 인 뮤직 2025'에서 올해의 그룹상을 수상한다.빌보드는 2월 12일(현지시간) '빌보드 위민 인 뮤직 2025'(Billboard's Women in Music 2025) 개최 소식 및 부문별 수상자를 발표했으며, 에스파는 올해의 그룹(Group of the Year)상 수상자로 선정되어 눈길을 끌었다.빌보드는 "K팝 슈퍼그룹 에스파는 획기적인 음악적 성과 및 글로벌 영향력을 인정받아 '올해의 그룹'상을 수상한다"고 선정 이유를 공개, 지난해 'Supernova'(슈퍼노바), 'Armageddon'(아마겟돈), 'Whiplash'(위플래시)로 3연타 메가히트를 기록하며 맹활약한 에스파의 위상을 다시 한번 입증했다.'빌보드 위민 인 뮤직'은 혁신과 변화를 일으키며 음악의 미래를 개척하는 여성들을 기리기 위해 매년 개최되는 시상식으로, 올해는 에스파 외에도 타일라(Tyla), 에리카 바두(Erykah Badu), 글로릴라(GloRilla), 그레이시 에이브럼스(Gracie Abrams), 메간 트레이너(Meghan Trainor), 머니 롱 (Muni Long) 등 떠오르는 스타부터 전설적인 아이콘들도 참석한다.이번 행사는 오는 3월 29일 미국 로스앤젤레스 할리우드 파크의 유튜브 시어터에서 생중계되며, 에스파 역시 이날 현장에 참석해 수상 소감을 전하고 퍼포먼스를 펼칠 예정이다.한편, 에스파는 두 번째 월드 투어 '2024-25 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE'(2024-25 에스파 라이브 투어 - 싱크 : 패러렐 라인)으로 북남미 및 유럽 주요 도시를 순회 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr