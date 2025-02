그룹 하츠투하츠/사진제공=SM엔터테인먼트

오는 24일 데뷔하는 SM엔터테인먼트 신인 그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 첫 싱글 티저를 공개했다.하츠투하츠 첫 싱글 'The Chase'(더 체이스)는 타이틀곡이자 데뷔곡인 'The Chase'와 수록곡 'Butterflies'(버터플라이즈) 총 2곡이 수록되어 있으며, 2월 24일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원을 만날 수 있다.특히 수록곡 'Butterflies'는 풍부한 베이스 라인과 기타 선율 위에 더해진 보컬 하모니가 따뜻한 감성을 선사하는 미드 템포 R&B 곡으로, 서로가 한마음으로 그려왔던 '오늘'을 마주한 순간을 서정적인 가사로 풀어냈으며, 신비로운 분위기의 타이틀곡 'The Chase'와는 또 다른 매력을 담아 좋은 반응이 기대된다.또한 하츠투하츠는 12일 0시 각종 공식 SNS를 통해 첫 싱글 'The Chase'의 카르멘, 유하, 예온 유닛 및 개인 티저 이미지를 공개, 몽환적인 무드로 시선을 사로잡았다.한편, 하츠투하츠 첫 싱글 'The Chase'는 2월 24일 음반으로도 발매되며, 현재 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr