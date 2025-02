사진=케빈 SNS

보이그룹 유키스 출신 케빈이 블랙핑크 멤버 리사의 배우 데뷔를 축하했다.케빈은 12일 자신의 인스타그램에 "HUGE CONGRATULATIONS on your acting debut LALISA. 라리사~~ 넘넘 자랑스러워!! 배우 데뷔 진심으로 축하해!!!🎉🎉🎉"라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 케빈은 리사와 나란히 붙어 카메라를 향해 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 리사는 그의 어깨에 손을 올린 채 환한 미소를 지어 보여 눈길을 끌었다.리사는 HBO 오리지널 시리즈 'The White Lotus(더 화이트 로투스)' 시즌3 출연을 확정, 앞으로는 배우로서도 팬들과 자주 만날 것을 예고했다.한편 한국계 미국인 2세인 케빈은 2006년 씽 미니 1집 'In Your Hands'로 데뷔했다. 케빈은 2017년 3월을 끝으로 NH EMG와의 계약이 종료돼 유키스를 탈퇴했다. 이후에는 일본을 중심으로 솔로 활동을 이어오다가 현재는 한국과 일본, 미국에서 활동하고 있다.