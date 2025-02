텐아시아 DB

/사진 = 지수 earthquake 뮤비 티저 캡처

그룹 블랙핑크 지수(JISOO)가 'earthquake' 뮤비 티저서 긱시크 커리어 우먼으로 변신해 연기를 선보였다.지수는 새 미니앨범 'AMORTAGE(아모르타주)' 발매를 이틀 앞둔 12일 0시 소속사 블리수(BLISSOO)의 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 타이틀곡 'earthquake(얼스퀘이크)'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.티저 영상 속 지수는 긱시크 비주얼의 커리어 우먼으로 분해 색다른 매력을 발산했다. 그때 연인에게 메시지가 도착했고, 공간 전체에 진동이 느껴지며 휴대폰이 증거품으로 압수되는 장면이 속도감 있게 펼쳐져 'earthquake' 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 자극한다. 거짓말 탐지기가 작동하는 모션은 지수의 컴백일을 알린 커밍순 콘텐츠를 연상시킨다.이와 함께 지수의 보컬로 "It hits me like an earthquake"라는 신곡 한 소절이 담겨 통제할 수 없는 긴장감을 예고하고 있다.'earthquake'는 멈출 수 없을 만큼 압도적으로 강렬한 사랑을 담아낸 곡이다. 지수가 직접 곡 가사 작업에 참여했으며, 전율을 일으키는 곡 전개와 대담한 가사를 통해 사랑의 절정, 위험, 원초적 에너지를 그려낼 예정이다.이번 앨범에는 'earthquake' 외에도 'Your Love(유어 러브)', 'TEARS(티어스)', 'Hugs & Kisses (허그 앤 키세스)'까지 지수가 참여한 총 4곡이 수록된다. 지수는 사랑의 시작과 끝에서 느끼는 감정들을 한 편의 로맨스 영화 같은 서사로 엮어냈다.지수의 새 미니앨범 'AMORTAGE' 전곡 음원과 타이틀곡 'earthquake'의 뮤직비디오 본편은 오는 14일 오후 2시 국내외 전 온라인 음원 사이트와 블리수 공식 유튜브 채널에 공개된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr