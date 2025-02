강홍석 팬미팅./ 사진제공=잼 엔터테인먼트

배우 강홍석이 데뷔 첫 번째 팬미팅 '더 홍 쇼(THE HONG SHOW)'를 감동으로 채웠다.강홍석은 지난 8일부터 10일까지, 3일간 대학로 에스에이홀(SA HALL)에서 첫 번째 단독 팬미팅 '더 홍 쇼(THE HONG SHOW)'를 개최하고 팬들과 만났다. 이번 공연은 전석 매진을 기록한데 이어 팬들의 요청에 힘입어 긴급 추가 좌석이 오픈되는 등 강홍석의 인기를 입증하는 계기가 됐다.팬들의 뜨거운 함성 속 등장한 강홍석은 뮤지컬 '하데스타운' 속 재즈풍의 경쾌한 넘버 '지옥으로 가는 길(Road to hell)'로 팬미팅의 화려한 막을 열었다. 강홍석은 "배우의 꿈을 꾸던 시절부터 나의 팬이 생기면 좋겠다는 생각을 했습니다. 그 꿈을 이룰 수 있게 해주신 팬분들에게 감사하다는 인사를 드리고 싶습니다"라며, "팬분들을 매번 짧게만 보는 것이 아쉬워 한 명 한 명의 눈을 바라보고 싶은 마음에 이번 팬미팅을 개최하게 됐습니다. 즐겁게 소통하고, 재밌게 놀고 가셨으면 좋겠습니다"라고 첫 인사를 건넸다.이날 강홍석은 뮤지컬 '데스노트' 넘버 '키라(Kira)', '킹키부츠'의 '랜드 오브 롤라(Land of Lola)', '홀드 미 인 유어 하트(Hold me in your heart)', 앨리샤 키스의 '이프 에인트 갓 유(If I ain’t got you)'등 다채로운 세트리스트를 구성, 환상적인 퍼포먼스와 라이브를 선사하며 팬미팅을 기다려 온 관객들의 갈증을 시원하게 해소시켰다.'팬미팅'이라는 이름답게 무대뿐 아니라 팬들과 함께 즐길 수 있는 다채로운 콘텐츠도 눈길을 모았다. '강홍석에게 물어봐' Q&A 시간은 물론 다음 무대 준비 과정을 엿볼 수 있는 분장실 라이브, 팬들의 신청곡을 불러주는 '홍GENIE's Request', '강홍석을 맞춰봐 이야이야홍'까지 다양한 코너를 구성해 친밀한 소통을 이어갔다.공연의 마지막 날인 10일에는 하루 앞둔 강홍석의 생일파티를 함께하며 현장을 뜨거운 열기로 달궜다. 특히 강홍석을 위한 팬들의 서프라이즈 이벤트는 쌍방향 사랑을 다시 한번 확인 시켰다.이처럼 3일간의 공연을 소화한 강홍석은 "공연이 끝난 후 혹은 팬분들이 생일 카페를 열어주실 때 뵀었는데 '팬미팅'이라는 이름으로 이렇게 만나니 감회가 새롭습니다. 이 순간을 만들어주신 팬 여러분들께 진심으로 감사드립니다. 여러분들이 응원해주시는 만큼 열심히 하도록 하겠습니다. 늘 최선을 다하겠습니다. 정말 감사드립니다"라고 감사의 마음을 전했다. 긴 러닝타임을 모두 소화한 강홍석은 마지막까지 팬들과 일일이 눈을 맞추고 손을 흔들며 인사를 전하는 등 따뜻한 팬 사랑을 드러냈다.데뷔 첫 팬미팅 '더 홍 쇼'를 성공적으로 마친 강홍석은 6월 22일까지 샤롯데씨어터에서 뮤지컬 '알라딘'으로 관객들을 만난다.김윤하 텐아시아 기자 youn@tenasia.co.kr