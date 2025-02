가수 지드래곤/사진제공=갤럭시코퍼레이션

가수 지드래곤의 새 앨범 'Übermensch(위버맨쉬)'의 앨범 프리오더가 진행된다.소속사 갤럭시코퍼레이션 측은 10일 오후 3시부터 지드래곤의 세 번째 정규 앨범 'Übermensch'의 예약 판매가 시작된다고 전했다.공식 팬 SNS를 통해 공개된 포스트에 따르면 이번 앨범은 주얼케이스 세트버전과 미니주얼케이스 세트버전 2종을 포함한 총 5가지 버전, 15종으로 출시될 예정이라고 해 이목을 끈다. 다양한 색깔로 베리에이션된 위버맨쉬 로고가 시선을 사로잡으며 각기 어떤 구성으로 채워질지 팬들의 관심이 모아지고 있다.이와 함께 지드래곤의 정규 앨범 'Übermensch'의 전곡 음원 발매 시간이 25일 오후 2시로 확정돼 기대감을 상승시킨다. 앞서 선발매곡 'HOME SWEET HOME', 'POER' 만으로도 오랫동안 그의 컴백을 기다려왔던 팬들의 심장을 다시 뛰게 만들며 글로벌 신드롬을 불러일으킨 바. 선발매곡을 비롯해 'TOO BAD', 'DRAMA', 'IBELONGIIU', 'TAKE ME', 'BONAMANA', 'GYRO-DROP'까지 총 8곡으로 자신만의 독보적인 아이덴티티를 드러내며 세상을 뒤흔들 지드래곤의 정규 앨범에 기대감이 고조된다.지드래곤의 피지컬 음반은 환경 보호를 실천하기 위해 FSC(국제산림관리협의회) 인증 용지와 콩기름 잉크로 제작되었다. 2월 10일부터 24일까지 Yes24, 애플뮤직, 알라딘, Ktown4U 및 온라인 음반 매장에서 예약판매가 진행되며 2월 25일 오후 2시 이후 전국 온·오프라인 음반 매장에서 만나볼 수 있다.한편, 지드래곤은 정규 앨범 발매에 앞서 오는 16일 MBC 예능 프로그램 '굿데이'로 안방극장을 먼저 찾는다. '굿데이'는 지드래곤이 다양한 분야의 인물들과 함께 올해의 노래를 완성하는 음악 프로젝트로, 분야를 막론한 화려한 라인업이 예고되며 뜨거운 관심을 받고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr