/사진 = 블리수

그룹 블랙핑크 지수(JISOO)가 신곡 트랙 스포일러를 공개했다. 일부 작품을 통해 연기력 논란을 빚고 있는 그가 어떤 음악을 선보일지 주목된다.지수는 10일 0시 소속사 블리수(BLISSOO) 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 새 미니앨범 'AMORTAGE(아모르타주)'의 트랙 스포일러를 공개했다.이를 통해 'earthquake(얼스퀘이크)', 'Your Love(유어 러브)', 'TEARS(티어스)', 'Hugs & Kisses (허그 앤 키세스)' 등 총 4곡의 음원 일부가 베일을 벗었다. 감각적인 사운드 디자인이 완곡에 대한 기대감을 고조시킨다.먼저 타이틀곡 'earthquake'는 강렬한 감정을 느낄 수 있는 대담한 멜로디로 귓가를 사로잡는다. 이와 함께 "I think I'm gonna"라는 한 소절이 흘러 나오며 지수의 새로운 이야기를 예고했다.이어 사랑스러운 분위기의 'Your Love', 세련된 팝의 에너지를 담은 'TEARS', 결단력과 해방감을 표현한 'Hugs & Kisses'가 각기 다른 감성으로 한 편의 서사를 그려내고 있다. 지수는 입체적인 감정선으로 사랑의 여정을 노래할 예정이다.'AMORTAGE'는 스페인어로 사랑을 뜻하는 'AMOR'와 여러 장면을 이어 붙여 의미를 전달하는 영화 구성 기법인 'MONTAGE'의 합성어로 아티스트 지수의 깊이 있는 매력을 만날 수 있는 앨범이다. 지수는 4곡 전곡의 곡 작업에 직접 참여한 바 있다.지수는 오는 14일 오후 2시(한국 시간) 국내외 전 온라인 음원 사이트를 통해 새 미니앨범 'AMORTAGE'를 발매한다.또한 솔로 컴백과 함께 마닐라, 방콕, 도쿄, 마카오, 타이페이, 홍콩, 하노이 등 아시아 7개 도시에서 2025 팬미팅 투어 'LIGHTS, LOVE, ACTION!(라이츠, 러브, 액션!)'을 개최할 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr