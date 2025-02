사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 ITZY(있지) 예지가 다음 달 10일 첫 미니 앨범 'AIR'(에어)를 발매하고 솔로 아티스트로 데뷔한다.JYP엔터테인먼트는 10일 0시 공식 SNS 채널에 예지의 솔로 앨범 소식과 더불어 트레일러 영상과 프로모션 스케줄러를 깜짝 오픈했다.공개된 오프닝 트레일러는 한 편의 SF 영화 예고편을 떠올리게 하는 분위기로 이목을 사로잡았다. 신비로운 사운드를 배경으로 등장한 예지는 숨이 멎을 듯한 비주얼을 자랑하고 변화무쌍한 모습을 연기해 솔로 데뷔를 향한 기대를 높였다.예지는 다양한 콘셉트를 만끽할 수 있는 데뷔 프로모션으로 팬들에게 더욱 알찬 즐거움을 전한다. 10일 오피셜 트레일러부터 14일 트랙리스트, 24일, 26일, 28일 콘셉트 포토 및 쇼트 필름, 3월 3일 앨범 스포일러, 5일과 7일 뮤직비디오 티저 및 포토를 순차적으로 공개한다. 발매 당일(10일)에는 0시 앨범 커버 및 오후 5시에는 카운트다운 라이브를 열고 팬들과 솔로 데뷔를 기념한다.예지는 지난해 ITZY 앨범 'BORN TO BE'(본 투 비)를 통해 첫 솔로곡 'Crown On My Head (예지)'(크라운 온 마이 헤드 (예지))를 선보이고 열정적인 퀸의 아우라를 보여줬다. 시원시원한 퍼포먼스와 여유로운 표정 연기로 믿고 보는 '퍼포먼스 퀸'의 영역을 공고히 한 예지가 솔로 아티스트로 선사할 특별한 매력에 가요계 귀추가 주목된다.2025년 ITZY의 시작을 알린 예지 솔로 1집 'AIR'는 다음 달 10일 오후 6시 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr