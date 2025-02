그룹 플레이브/사진제공=블래스트

버추얼 아이돌 그룹 플레이브가 초동 103만 장을 돌파하며 자체 최고 기록을 경신했다.지난 9일 기준 국내 음반 사이트 한터차트 집계에 따르면 3일 발매된 플레이브의 세 번째 미니앨범 'Caligo Pt.1'의 초동(발매 첫 일주일간 음반 판매량)은 1,038,308장으로 103만 장을 돌파하며 또 다시 '커리어 하이'를 달성했다.데뷔 앨범으로 초동 2.7만 장을 기록하며 조용하지만 의미 있는 시작을 알린 플레이브는, 데뷔 2년도 채 되지 않아 2025년 보이 그룹 최초이자, 역대 버추얼 아이돌 최초 초동 100만 장 돌파라는 경이로운 기록을 세우며, 음악 산업의 패러다임을 근본적으로 뒤바꾸고 있다.타이틀곡 'Dash'를 포함해 'RIZZ', ʻChroma Drift', ʻ12:32 (A to T)', 'Island' 4곡의 수록곡을 포함한 5곡 전곡이 차트 1위부터 5위까지 음원 '줄세우기'를 달성했다. 발매 2시간 20분 만에 멜론 앨범 스트리밍 백만을 돌파했으며, 24시간 동안의 누적 스트리밍이 천백만 스트리밍을 달성하며 멜론에서 발매된 전체 앨범 중 24시간 최고 스트리밍 횟수를 보유한 밀리언스 앨범에 등극했다.또한 전체 발매 곡 기준 누적 스트리밍이 10억을 달성해 멜론의 전당 '빌리언스 클럽'에 최단기로 입성한 만큼, 최단기 빌리언스 클럽 입성과 24시간 최고 스트리밍 밀리언스 앨범 기록을 동시에 보유한 유일무이의 아티스트가 되었다. 한편, 지난 9일에는 전체 발매곡 기준 누적 스트리밍이 20억을 돌파하였다.음원과 음반 등 모든 분야에서 연신 '커리어하이' 기록을 세우며 앞으로의 활동에 대한 가요계의 기대와 관심을 더욱 고조시켰다. 플레이브는 "플리와 함께 새로운 역사를 쓰게 되어 영광이다. 앞으로도 좋은 음악과 사랑으로 보답하겠다"라고 소감을 밝혔다.플레이브의 세 번째 미니앨범 'Caligo Pt.1'은 디지털 싱글 'Pump Up The Volume!' 이후 5개월여 만의 신보이다. 멤버들이 작곡, 작사, 안무, 프로듀싱에 참여해 자체 제작 아이돌의 면모를 어김없이 드러냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr