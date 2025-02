싱어송라이터 ‘윤마치(MRCH)’가 오는 7일 KOCCA뮤직스튜디오 기획공연 ‘ON THE K : B’에서 특별 무대를 선보인다.ON THE K는 한국콘텐츠진흥원이 운영하는 대중음악 온라인 전문 스튜디오 ‘KOCCA뮤직스튜디오’의 기획공연 시리즈다. 네 번째 시즌을 맞이한 이번 ON THE K는 팬들과의 공존을 테마로 총 4회로 구성됐다. A, C, D 등을 거쳐 2024년의 마지막 기획공연인 ON THE K : B는 K-밴드의 결성과 진화, 현재의 단계적인 서사구조를 바탕으로 출연진의 스토리라인을 구성하여 콘서트 스테이지 이펙트, 라이브 XR 기술을 적용한 화려한 무대가 펼쳐질 예정이다.이번 ‘ON THE K : B’ 공연에서 윤마치는 라이브 XR과 스테이지 이펙트 기술을 적용하여 <항복>이라는 노래와 어울리는 장면을 구성해 비주얼라이징 공연을 진행한다. 윤마치와 더불어 신예 걸그룹 ‘QWER’, K-밴드신의 대표주자 ‘루시’, 5인조 보이밴드 ‘원위’, 혼성 4인조 ‘터치드’도 참여해 직접 스테이지를 꾸려갈 예정이다.윤마치는 걸그룹 트와이스 히트곡 ‘Talk that Talk’을 작곡했으며, 맑고 경쾌한 목소리로 다양한 드라마의 OST에 참여한 바 있다. 지난해에는 JTBC 토일드라마 ‘정숙한 세일즈’의 첫 번째 OST ‘세일즈’, 올해는 SBS 금토드라마 ‘나의 완벽한 비서’의 ‘More and More’ 등을 발매했다.윤마치는 인디와 메이저를 넘나드는 작곡 능력부터 꾸준한 음원 발매, 공연에 몰입하게 만드는 목소리와 무대 등으로 입소문을 타며 많은 이들에게 사랑을 받고 있는 싱어송라이터다.한편, 한국콘텐츠진흥원의 KOCCA뮤직스튜디오 기획공연 ‘ON THE K : B’는 오는 7일 금요일 오후 7시 KOCCA MUSIC 유튜브 채널로 실시간 라이브 송출된다. 공연 실황과 시청자 리액션을 포함한 본방송은 오는 20일 목요일 오후 5시에 공개된다.텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr