사진 = 모어비전 제공

가수 청하의 새 앨범을 미리 만나볼 수 있는 하이라이트 메들리가 베일을 벗었다.청하는 지난 5일 공식 유튜브 및 SNS를 통해 새 EP 'Alivio (알리비오)'의 전곡 음원 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.사랑에 빠진 감정을 부정하려는 내적 갈등을 섬세하게 담아낸 알앤비곡 'Creepin' (크리핀)'을 시작으로, 있는 그대로의 자신을 받아들이고자 하는 메시지를 담은 'Salty (with 선미) (솔티)', 영원히 함께하고 신뢰할 수 있는 단 한 사람을 찾는 이야기를 담은 'Loyal (로얄)', 지금 이 순간을 온전히 즐기고자 하는 긍정적인 에너지를 녹여낸 'STRESS (스트레스)'의 하이라이트가 순차적으로 공개되면서 영상은 시작된다.또 청하가 작사에 참여하여 팬들에게 전하고 싶었던 메세지를 담아낸 팬송 'Beat of My Heart (비트 오브 마이 하트)', 억눌린 과거를 떠나보내고 새로운 삶으로 나아가는 주제를 완벽하게 표현한 'Even Steven (Happy Ending) (이븐 스티븐 (해피 엔딩))', 사랑의 끝에서 느끼는 복잡한 감정을 담담하게 풀어내며 듣는 이들에게 공감과 위로를 전하는 'Thanks for the Memories (땡스 포 더 메모리즈)', 비발디의 '사계' 중 '봄' 선율이 사용되며 시련 속에서도 아름다움’을 표현한 곡 'Still A Rose (스틸 어 로즈)'까지 총 8개 트랙의 하이라이트가 이어지며 팬들의 이목을 집중시켰다.특히 'Alivio'의 무드를 엿볼 수 있는 힙하면서도 유니크한 콘셉트 포토가 음악과 어우러지며 청하만의 매력을 센스 있게 드러내고 있다. 여기에 한층 업그레이드된 청하의 비주얼과 음악이 팬들의 눈과 귀를 사로잡으며 곧 발매될 앨범을 향한 기대감을 더하고 있다.'Alivio'는 '위안'과 '안도'를 의미하는 것으로, 우리가 일상 속에서 경험하는 스트레스와 그로부터의 해방 그리고 그 사이에서 스며드는 다양한 감정의 순간을 담아낸 앨범이다. 청하는 매력적인 목소리로 듣는 이들에게 용기와 위안을 전할 예정이다.청하의 새 EP 'Alivio'는 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr