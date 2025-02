사진제공=YG엔터테인먼트

그룹 2NE1의 데뷔 15주년 기념 투어 서울 앙코르 콘서트 선예매가 5일 오후 8시부터 인터파크 티켓에서 시작된다.2NE1은 서울 방이동 올림픽공원 KSPO DOME서 '2025 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] ENCORE IN SEOUL'을 개최한다. 이들은 오는 4월 12일과 13일 양일간 각각 오후 6시, 오후 5시 총 2회차에 걸쳐 팬들과 만난다.서울 앙코르 공연 선예매 티켓은 사전 임시 팬클럽 신청을 완료한 이들에 한해 구매 가능하며, 일반 예매는 오는 10일 오후 8시부터다. 이미 투어 대부분 공연서 매진 행렬을 이어가며 막강한 티켓 파워를 과시하고 있는 2NE1인 만큼 이번에도 치열한 예매 경쟁이 펼쳐질 것으로 예상된다.실제 지난해 10월 서울 공연 당시에도 전 회차 좌석이 순식간에 동나며 추가 공연을 향한 요청이 쇄도했던 바. 이러한 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 앙코르 공연은 당시보다 3배 이상 관객 규모를 확대했으며, 2NE1은 15주년 투어로만 총 22만 관객 동원이라는 기록을 쓰게 될 전망이다.특히 이번 콘서트는 총 12개 도시, 27회차에 달하는 아시아 투어의 피날레인 만큼 여느 때보다 큰 관심이 쏠리고 있다. 2NE1은 지난 15년의 역사가 담긴 풍성한 세트리스트와 'K팝 레전드 걸그룹'다운 무대로 화려한 대미를 장식, 국내 팬들에게 또 하나의 특별한 추억을 선사할 예정이다.한편 2NE1은 현재 데뷔 15주년 기념 아시아 투어 '2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK]'를 순항 중이다. 서울, 마닐라, 자카르타, 고베, 홍콩, 도쿄, 싱가포르, 방콕, 쿠알라룸푸르 콘서트를 성공적으로 마친 이들은 타이베이, 호찌민, 마카오로 발걸음을 옮겨 그 열기를 이어간다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr