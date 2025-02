인피니트 남우현 / 사진=텐아시아DB

사진제공=MPMG MUSIC (엠피엠지 뮤직)

사진제공=MPMG MUSIC (엠피엠지 뮤직)

싱어송라이터 권순관이 작사, 작곡, 프로듀싱을 맡은 'FULL MOON (with 남우현)'이 5일 각종 온라인 음원 플랫폼을 통해 발매된다.'FULL MOON (with 남우현)'은 청량한 밴드 사운드 속에서도 섬세한 감성과 깊이 있는 음악성이 돋보이는 곡으로 권순관이 다양한 순간을 음악으로 기록하는 프로젝트 Scenes of a Moment 시리즈의 서막이다.곡 제목처럼 보름달에서 영감을 얻은 가사는, 달의 인력이 주기를 만들 듯 우리의 기억도 주기에 따라 돌아온다는 의미를 담았다. 기억 속 장면에 대한 그리움과 애틋한 감정을 달의 성질에 빗대어 풀어냈으며, 이러한 정서를 리듬감 있는 템포의 밴드사운드에 녹여냈다. 특히, 기타와 신스를 활용한 몽환적인 사운드가 곡 전체에 걸쳐 배경을 이루며 감성적인 분위기를 배가시킨다.그룹 인피니트의 메인 보컬이자 솔로 아티스트로도 활발히 활동 중인 남우현이 보컬로 참여해 감정을 섬세하면서도 강렬하게 표현해냈다. 그리운 존재를 향해 벅차오르는 마음으로 다시 붙잡고자 하는 간절한 감정을 자신만의 스타일로 표현했으며 특유의 청량하고 시원한 보컬적 역량으로 곡이 가진 분위기를 극대화했다.이번 Scenes of a MOMENT 프로젝트는 싱어송라이터로 활동하던 권순관이 프로듀서로서 다양한 아티스트들과 협업하는 형식으로 진행된다. 자신의 이름으로 직접 기획 및 제작을 총괄하는 것은 이번이 처음으로 음악적 스펙트럼을 확장하는 의미 있는 시도가 될 전망이다. 프로젝트는 총 4곡으로 구성되며, 곡마다 권순관과 처음으로 호흡을 맞추는 아티스트들이 참여해 신선한 조합을 선보일 예정이다.'FULL MOON (with 남우현)'은 5일 정오부터 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr