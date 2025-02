지수 아시아 투어 포스터/사진 = 블리수

가수 지수(JISOO)가 팬밋업과 아시아 팬미팅 투어로 팬들을 직접 만난다.지수는 오는 14일 새 미니앨범 'AMORTAGE'(아모르타주) 발매를 기념해 서울 강남구 CGV 청담 씨네시티에서 오후 6시와 8시 등 총 2회에 걸쳐 스페셜 이벤트 팬밋업(FAN MEET-UP) 'SOO IN LOVE'(수 인 러브)를 개최한다.이어 올 상반기 마닐라, 방콕, 도쿄, 마카오, 타이페이, 홍콩, 하노이 등 아시아 7개 도시에서 2025 팬미팅 투어 'LIGHTS, LOVE, ACTION!(라이츠, 러브, 액션!)'을 이어갈 예정이다. 지수가 솔로로 진행하는 아시아 투어는 지난 2016년 블랙핑크로 데뷔한 이후 9년 만에 처음이다.서울 팬밋업과 아시아 7개 도시 팬미팅 투어를 통해 지수는 팬들에게 선물 같은 시간을 선사할 예정이다. 특히 새 앨범 'AMORTAGE'의 콘셉트를 반영하는 영화 같은 연출과 구성이 예고됐다.지수는 불어로 사랑을 뜻하는 'AMOR'와 영화 촬영 기법 중 'MONTAGE'를 결합한 유니크한 타이틀의 미니앨범 'AMORTAGE'를 통해 솔로 아티스트로서 새 도약에 나선다. 이번 앨범에는 지수가 직접 곡 작업에 참여한 'earthquake(얼스퀘이크)', 'Your Love(유어 러브)', 'TEARS(티어스)', 'Hugs & Kisses (허그 앤 키세스)' 등 총 4곡의 신곡이 수록된다.지수는 오는 14일 오후 2시 국내외 전 온라인 음원 사이트를 통해 새 미니앨범 'AMORTAGE'를 발매하며, 같은날 오후 6시와 8시 등 2회에 걸쳐 서울 CGV 청담 씨네시티에서 팬밋업 'SOO IN LOVE'를 진행한다.2025 지수 아시아 팬미팅 투어: "LIGHTS, LOVE, ACTION!"에 대한 상세 일정은 추후 순차적으로 공지 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr