태양이 5개월 만의 앙코르 콘서트를 성황리에 마쳤다.지난 2월 1일과 2월 2일 양일간 태양의 단독 콘서트 'TAEYANG 2025 TOUR [THE LIGHT YEAR] ENCORE'가 인천 중구 인스파이어 아레나에서 개최됐다.이번 공연은 지난해 8월 개최됐던 태양의 단독 콘서트 'TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN SEOUL'의 앙코르 콘서트로, 7년 만에 열린 단독 콘서트에 뜨거운 성원을 보내준 팬들을 위해 더욱 확대된 관객 규모와 화려한 구성의 공연으로 돌아왔다.먼저 태양은 '기도' 'I'll Be There'를 연달아 부르며 웅장하게 오프닝을 열었으며, 'VIBE' '새벽한시' 'Make Love' 'Inspiration' 등 다채로운 무대로 객석을 전율하게 했다.이어 수많은 사랑을 받은 태양의 솔로곡 '나만 바라봐' '웨딩드레스' 무대가 펼쳐져 환호성을 자아냈다. 이어 태양은 'DARLING' 'WAKE ME UP' 'Love You To Death'까지, 평소 팬들이 보고 싶어 했던 곡들로 무대를 꾸며 색다른 즐거움을 선사했다.게스트로는 더블랙레이블 소속 걸그룹 MEOVV(미야오)가 출격해 태양과 훈훈한 선후배 케미스트리를 보여줬다. MEOVV(미야오)는 'MEOW'(미야오)와 'BODY'(바디) 퍼포먼스를 보이며 신인답지 않은 아우라와 뜨거운 에너지로 분위기를 끌어올렸다.이후 태양은 객석 사이에서 등장, 관객들과 직접 눈을 맞추고 'I Need A Girl'을 함께 부르며 공연장을 화합의 장으로 만들었다. 이어진 '눈물뿐인 바보' '텅빈도로' 무대 이후에는 반가운 얼굴들이 찾아와 함성의 데시벨을 드높였다. 양일 모두 무대에 오른 대성은 물오른 입담과 시원한 가창력으로 공연장을 열광의 도가니에 빠뜨렸다. 특히 첫날 공연에서는 G-Dragon까지 무대에 올라 놀라움을 자아냈고, 세 아티스트가 함께한 'HOME SWEET HOME' 무대는 폭발적인 환호성을 자아냈다.태양은 '슝! (Shoong!)' '링가 링가'로 고조된 분위기를 이어갔고, '눈,코,입' 'Superstar' '아름다워'까지 다양한 곡들로 공연을 채워나갔다. 또한, 앵콜을 연호하는 팬들의 '떼창' 속에서 다시 등장해 'Nightfall' '나의 마음에'를 부르며 감동의 물결 속에서 공연을 마무리했다.공연을 마친 태양은 "이번 공연을 위해 보이는 곳, 그리고 보이지 않는 곳에서 노력해 주신 공연 관계자 분들과 우리 더블랙레이블 식구들에게 박수 부탁 드린다. 어제와 오늘 저를 보러 와 주신 팬분들께도 감사 드리며, 앞으로 더 많은 무대로 팬분들을 자주 만나고 싶다"고 감사 인사와 소감을 밝혔다.7년 만의 단독 콘서트와 투어, 그리고 5개월 만에 다시 열린 국내 앙코르 콘서트에서 태양은 변함없는 퍼포먼스 소화력과 더 단단해진 가창력, 넘볼 수 없는 무대 장악력을 자랑했다. 뿐만 아니라 더욱 다채로워진 세트리스트를 통해 발라드부터 댄스곡까지, 그야말로 장르의 한계를 뛰어넘는 아티스트의 면모를 보여줬다.한편, 태양은 2025년에도 방콕, 마카오, 마닐라 등 여러 도시에서 투어를 이어가며 글로벌 팬들을 찾아가는 등 활발한 음악 활동을 펼칠 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr