누에라/ 사진 제공=누아엔터테인먼트

누에라 타임테이블/ 사진 제공=누아엔터테인먼트

그룹 누에라(NouerA)가 드디어 데뷔를 선언했다.누아엔터테인먼트는 3일 누에라의 공식 SNS 채널에 첫 미니앨범 'New is Now'(뉴 이즈 나우) 타임테이블을 공개하며 데뷔 소식을 전했다.타임테이블에 따르면 오는 5일 누에라의 첫 콘셉트 포스터가 베일을 벗으며, 오는 7일과 9일 차례로 새로운 콘셉트 포스터가 찾아온다. 11일에는 'New is Now'의 공식 트레일러로 팬들을 만난다.14일에는 'New is Now'를 가득 채울 트랙 리스트가, 16일엔 타이틀곡을 엿볼 수 있는 첫 뮤직비디오 티저가 글로벌 팬들에게 설렘을 안길 예정. 19일에는 'New is Now'의 수록곡들의 면면이 담긴 하이라이트 메들리를 오픈한다.이어 22일과 23일 양일 동안 '#New' 버전과 '#Now' 버전의 쇼트 콘텐츠가 데뷔에 대한 기대감을 끌어올릴 전망이며, 25일 타이틀곡의 마지막 뮤직비디오 티저가 누에라의 시작을 알린다. 공식 프로모션을 마친 누에라는 오는 26일 첫 미니앨범 'New is Now'를 발매하고 본격적인 데뷔 활동에 돌입한다.누에라는 '연결하다'를 뜻하는 프랑스어 'nouer'와 '시대'를 뜻하는 'era'를 결합한 이름으로, 시대를 연결하는 음악 세계를 펼쳐내겠다는 포부를 담았다. 그룹의 슬로건 'No boundaries, Act bold'를 바탕으로 과감하고 경계를 넘는 도전을 이어간다.누에라는 최근 미국 로스앤젤레스에서 개최된 '빌보드 No. 1s 파티'에 공식 초청을 받아 눈길을 끌었다. 이 자리에서 누에라는 빌보드와 빌보드 코리아 선정 '2025년 K-POP 루키'를 품에 안았다.누에라는 KBS2 서바이벌 프로그램 '메이크 메이트 원(MAKE MATE 1, 이하 'MA1')'를 통해 선발됐다. 이들은 첫 디지털 싱글이자 선공개 곡 '무한대 (無限大)'로 팬들을 먼저 만났다. 이어 각종 음악 프로그램에서 퍼포먼스를 선보이며 정식 데뷔에 대한 기대감을 높였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr