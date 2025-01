사진=블리스 미디어

SBS 금토드라마 ‘나의 완벽한 비서’의 OST Part.2 권진아 ‘How you feelin’’이 오는 10일 오후 6시 발매된다.‘한지민’과 ‘이준혁’ 주연으로 화제를 모으고 있는 2025년 SBS 금토드라마 ‘나의 완벽한 비서’는 일'만' 잘하는 헤드헌팅 회사 CEO 지윤과, 일'도' 완벽한 비서 은호의 밀착 케어 로맨스다.OST Part.2 권진아 ‘How you feelin’’은 ‘강지윤’과 ‘유은호’ 사이의 관계 변화와 미묘한 감정의 흐름을 배경으로, 사랑의 설렘과 상대방에게 가까워지고 싶은 마음을 감성적으로 표현한 곡이다.권진아의 따뜻하고 감성적인 보이스와 몽환적인 사운드가 어우러진 이 곡은 드라마와 완벽한 조화를 이루며 시청자들의 감정을 더욱 풍부하게 채워줄 예정이다.한편, SBS 금토드라마 ‘나의 완벽한 비서’ OST Part.2 권진아 ‘How you feelin’’은 10일 오후 6시부터 각종 음원 사이트에서 만나볼 수 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr