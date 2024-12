사진=누아엔터테인먼트 제공

누에라의 설렘 가득한 미국 방문기가 베일을 벗었다.누아엔터테인먼트는 최근 누에라의 공식 SNS 채널에 미국 로스앤젤레스에서 개최된 '빌보드 No. 1s 파티' 비하인드 비디오를 연속 게재했다.'2024 빌보드 뮤직 어워즈'의 문을 여는 '빌보드 No. 1s 파티'에 참석, 빌보드와 빌보드 코리아 선정 '2025년 K-POP 루키' 등극해 화제를 모았던 누에라. 이번 비디오에선 누에라의 특별한 발자취들을 따라가 볼 수 있어 더욱 의미를 더했다.누에라는 '빌보드 No. 1s 파티'의 공식 레드카펫 및 포토월에 참석 새로운 K-POP 신성의 탄생을 알렸다. 이 자리에선 내로라하는 톱 아티스트는 물론 글로벌 음악 비즈니스 리더들을 만나며 정식 데뷔에 대한 열기를 끌어올렸다.누에라는 미국 최대 라디오 방송사인 아이하트라디오(iHeartRadio)를 방문해 디렉터 및 DJ들과 미팅을 가졌다. 이들은 환한 미소와 함께 누에라의 등장에 대한 뜨거운 기대감을 표해 눈길을 끌었다. 아울러 누에라는 미국의 엔터테인먼트 매체 THE BUZZ, Front Row Live와 스페셜 인터뷰도 진행하며 눈도장을 제대로 찍었다.비하인드 비디오에는 누에라 멤버들의 설렘 가득한 미국 방문기는 물론, 다양한 에피소드들이 담기며 글로벌 팬들에게 흥분을 안겼다.정식 데뷔를 전부터 누에라는 다양한 글로벌 활동을 펼치면서 주목받고 있다. '빌보드 No. 1s 파티'의 '2025년 K-POP 루키' 수상을 비롯해 '2024 뮤직뱅크 글로벌 페스티벌 인 재팬' 무대에도 올라 새로운 K-POP 세대를 이끌 그룹의 탄생을 선언했다. 아울러 정식 데뷔 전 선공개 싱글 '무한대 (無限大)' 발매하며 자신들의 매력을 드러내기도 했다.판, 린, 미라쿠, 현준, 기현, 준표, 유섭으로 구성된 누에라는 '연결하다'를 뜻하는 프랑스어 'nouer'와 '시대'를 뜻하는 'era'를 결합한 이름으로, 시대를 연결하는 음악 세계를 펼쳐내겠다는 포부를 담고 있다. 그룹의 슬로건 'No boundaries, Act bold'를 바탕으로 과감하고 경계를 넘는 도전을 이어갈 계획이다.누에라의 '무한대 (無限大)'는 현재 전 글로벌 음원 플랫폼에서 감상할 수 있으며, 이들은 2025년 상반기 정식 데뷔할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr