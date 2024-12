싸이커스/사진 제공=KQ

그룹 싸이커스(xikers)가 비밀스러운 고백으로 충격을 안겼다.싸이커스는 25일 공식 유튜브 채널을 통해 크리스마스 예능 콘텐츠 '더 시크릿 크리스마스(The Secret Christmas)'를 공개했다.공개된 영상 속 싸이커스는 차례대로 비밀 고백 방에 들어가, 그동안 말하지 못했던 이야기들을 털어놓았다. 모두의 순서가 끝나고 한곳에 모인 멤버들은 총 10개의 고백을 듣고, 누구의 고백인지 추리하는 장면으로 흥미를 불러일으켰다.이내 싸이커스는 내용을 듣자마자 고백의 주인을 맞혀 놀라움을 자아냈는가 하면, 고백 멤버로 의심을 당하자 억울해하며 다급하게 해명하는 귀여운 모습으로 보는 이들을 미소 짓게 했다. 특히 설거지를 피하고 싶어 그릇에 수박을 단 세 조각만 남겨두었던 일명 '수박 사건'은 싸이커스 내에서 오랜 시간 미스터리로 남아있던 터. 급기야 범인임을 자백하는 충격 고백으로 현장은 충격에 휩싸이기도 했다.영상 말미에는 싸이커스가 산타에게서 받고 싶은 선물을 적은 카드를 꺼내보는 시간을 가졌고, 로디(공식 팬덤명)의 영원한 사랑을 받고 싶다고 진심을 드러내며 분위기를 훈훈하게 만들었다.이렇듯 데뷔 후 팬들과 두 번째 연말을 보내게 된 싸이커스는 올 한 해에도 괄목할 만한 성과를 거두며 글로벌 시장에서 자신들만의 존재감을 각인시켜왔다. 이들은 미니 3집(3월 8일 발매) '하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러(HOUSE OF TRICKY : Trial And Error)'로 미국 '빌보드 200' 차트에서 73위에 오르며 자체 최고 순위를 경신했고, 5세대 K팝 보이그룹 중 최초로 데뷔 1년 만에 두 개의 앨범을 '빌보드 200' 차트 100위권 안에 올리는 기록을 세웠다.뿐만 아니라 미니 4집(9월 6일 발매) '하우스 오브 트리키 : 워치 아웃(HOUSE OF TRICKY : WATCH OUT)'으로 미국 빌보드 '이머징 아티스트' 1위에 등극, 지금까지 국내 발매 앨범으로 4연속 1위를 석권했다.또한 이들은 전 세계를 무대로 글로벌한 여정을 펼쳐나갔다. 지난 1월 2024 싸이커스 월드투어 ''트리키 하우스 : 퍼스트 인카운터' 인 유럽('TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER' IN EUROPE)'으로 유럽 7개국 팬들과 만났으며, 8월에는 일본 싱글 1집 '츠키(루나틱)(Tsuki(Lunatic))'를 발매하며 현지 정식 데뷔를 치렀다.이제 싸이커스는 아시아 접수에 나선다. 2025 싸이커스 월드투어 ''트리키 하우스 퍼스트 인카운터' 인 아시아('TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER' IN ASIA)'를 개최, 내년 1월 태국을 시작으로 말레이시아, 마카오, 인도네시아까지 4개국에서 총 4회 공연을 펼친다.한편 싸이커스는 31일 오후 11시 방송되는 'KBS 2025 카운트다운 쇼 LIGHT NOW'에 출연하여 2024년의 마지막과 2025년의 시작을 팬들과 함께할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr