그룹 베이비복스/사진=그룹 베이비복스 이희진 인스타그램

그룹 베이비복스가 이들을 둘러싼 불화설을 종식시켰다. 'KBS 가요대축제' 완전체 무대와 무대 비하인드 사진을 통해 훈훈한 우정을 증명해 보였다.지난 20일 일산 킨텍스에서 개최된 '2024 KBS 가요대축제 글로벌 페스티벌'(이하 '가요대축제')에는 '인피니티'를 콘셉트로, 세대를 초월하고 다양한 컬래버레이션 무대가 공개됐다.베이비복스는 특히 14년 만에 완전체 무대로 뭉쳐 눈길을 끌었다. 베이비복스는 이날 대표곡 'Get Up'(겟 업), '우연'을 선보였으며, 'Killer'(킬러) 무대는 5세대 그룹 키스오브라이프와 함께 즐겼다.베이비복스는 1997년 데뷔했으며 1999년 윤은혜를 멤버로 영입했다. 2006년 해체한 이후 멤버들은 20년 넘게 우정을 이어왔지만, 이들이 우정을 나누는 모습에서 윤은혜가 소외돼 불화설이 제기됐다. SBS 예능 '신발벗고 돌싱포맨', E채널·채널S 예능 '놀던언니2' 등 각종 예능 프로그램에 윤은혜만 빼고 멤버들이 단체로 출연하는 등 행보를 보였기 때문.당시 윤은혜의 측근은 "멤버끼리 평소에 연락도 하고 공연도 보고 한다. 다른 스케줄로 인해 참석하지 못했을 뿐, 다른 이유는 없다. 멤버들끼리 원래도 친해서 불화설도 괜찮다"고 해명했지만 논란은 잦아들지 않았다.'가요대축제' 무대 후 윤은혜는 "함께했던 고마운 사람들!!! 부끄러워서 잘 표현은 못했지. 너무 고맙고 고생 많았어요"라며 멤버들과 함께 한 비하인드 사진 여러 장을 공개했다.멤버 심은진도 "2024 KBS 가요대축제. 처음 제안이 들어왔을땐 조금 여유있다 생각했는데 한달이 이렇게 빠르게 흘러갈 줄은 몰랐네요. 응원 많이 받고있다는 걸 새삼 다시한번 느꼈어요 고맙습니다. 우리 멤버들 너무 고생했고 이제 푹 쉬면서 맛있는거 많이 먹자요. I'll always love you guys!"라며 소감을 남겼다. 이희진 역시 "베이비복스 사랑합니다"라고 애정을 드러냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr