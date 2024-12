이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '집대성'

가수 로제가 우울증에 걸린 적이 있다고 털어놨다.5일 유튜브 채널 '집대성'에는 "BangPink in your area | 살다 보니 빅뱅과 블핑의 만남을 다 보네"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 로제는 "전 취미도 일이다. 일에만 성취감을 느끼고 쉬면 아무것도 하고 싶지 않다"며 "워커홀릭이어서 일만 계속하게 되는데 문제가 아직 번아웃까지는 아닌데 매일매일 일을 좋아하니까 하다 보니까 뇌가 멈추기 시작하더라. 이렇게 진짜 잘못 가다가는 하던 일까지 못하게 될 수도 있겠다는 걱정이 들었다"고 말했다.이어 로제는 "조심해야 할 것 같다. 저를 책임질 수 있는 건 저밖에 없으니까"며 "어느 날 온전히 쉬는 날이 있었는데 노을이 너무 예쁘더라. 유명한 파스타 집에도 갔다. 그때 살면서 처음 느껴본 감정이었다"고 고백했다.휴식 이후에 달라진 생활에 대해 로제는 "휴식 전에는 너무 할 일이 많고 그러니까 스스로 마음의 벽을 쌓았다. 그 누구도 벽에 넘어오지 못하게 그게 무너지면 아무것도 못하니까. 휴식 후에는 평소에 못 챙기던 것도 챙기는 여유가 생겼다"고 얘기했다.또한 로제는 대상포진에 걸렸었던 적이 있다며 "처음 얘기하는 건데 대상 포진에 걸렸었다. 왜 걸렸냐면 '아무도 블랙핑크를 안 찾아주면 어떡하지? 그럼 난 뭘 하고 살아야 하지?' 그런 고민 때문에 스트레스를 받아서 걸렸다. 이 나이에 직업을 잃는 사람이 될 것 같았다"고 떠올렸다.우울증에 걸렸었다고 고백한 로제는 "저도 좀 우울할 때가 있었는데 우울증 걸린 적 딱 한 번 있었다. 사람이라면 감기 걸리듯이 걸릴 수 있다고 생각한다"고 말했다.대성이 솔로로 성공한 로제에게 궁극적인 목표가 무엇이냐고 묻자 로제는 "저한테는 어쨌든 좋아했던 음악들이 너무 공감이 되면서 위로가 됐던 노래들이어서 사람들이 들었을 때 제 음악에 공감하고 위로를 받을 수 있는 앨범을 만들고 싶었다. 오랜 시간 공감과 위로가 될 수 있는 가수가 되고 싶다"고 전했다.한편, 로제는 6일 0시(이하 한국 시간) 솔로 정규 1집 'rosie(로지)'를 발매한다. 앞서 공개된 싱글 'APT.'와 'number one girl', 미공개된 신곡 'toxic till the end'를 포함해 총 12곡으로 구성된 이번 앨범은 로제가 전곡 작사·작곡에 참여한 것으로 알려져 기대를 모은다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr