그룹 르세라핌/사진 = 빌리프랩

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 글로벌 연말 결산 차트에서 압도적인 존재감을 발휘했다.글로벌 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡(TikTok)은 5일 ‘Year on TikTok 2024’를 발표했다. 르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)은 ‘톱 10 아티스트’ 글로벌 4위, 한국 3위에 자리했다. 이는 K-팝 걸그룹을 통틀어 최고 순위다. 그룹 에스파가 ‘톱 10 아티스트’ 글로벌 6위에 자리하고 있다.‘톱 아티스트’는 아티스트 공식 틱톡 계정의 동영상 조회 수를 기준으로 선정한다. 르세라핌은 지난해 10월 발표한 ‘Perfect Night’(퍼펙트 나이트)부터 올해 내놓은 ‘EASY’(이지), ‘Smart’(스마트), ‘CRAZY’(크레이지)까지 연타석 흥행에 성공하며 팀의 틱톡 공식 계정 팔로워와 조회 수가 가파르게 증가했다. 또한 댄스 챌린지, 자신들의 곡을 활용한 상황극, 최신 밈(Meme)을 이용한 콘텐츠 등으로 팔로워들과 친밀하게 소통하면서 영향력을 키웠다. 5일 오전 11시 기준 이들의 공식 틱톡 계정 팔로워는 1110만 명을 돌파하는 등 큰 호응을 얻고 있다.르세라핌은 연말을 맞이해 나오는 음원 차트에서도 강세를 보인다. 지난 4일 애플 뮤직이 발표한 연말 결산 차트에 따르면, ‘Perfect Night’가 ‘2024년 톱 100: 글로벌’(집계기간 23년 11월 1일~24년 10월 31일) 55위에 자리했다. 이 차트는 집계기간 내 전 세계에서 재생된 횟수를 기준으로 순위를 매기며, 올해 이름을 올린 K-팝 아티스트는 르세라핌을 포함해 단 세 팀뿐이다.또한 르세라핌은 애플 뮤직 ‘2024년 톱 100: 한국’ 차트에서 ‘Perfect Night’(5위), 미니 3집 타이틀곡 ‘EASY’(27위)와 수록곡 ‘Smart’(40위), 정규 1집 수록곡 ‘이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내’(98위) 등 4곡을 진입시켜 음원 파워를 과시했다. 허윤진이 피처링에 참여한 ‘Yes or No(Feat. 허윤진 of LE SSERAFIM, Crush)’(58위)도 순위권에 자리했다.한편 르세라핌은 오는 11일 일본 후지TV ‘FNS 가요제’, 25일 SBS ‘가요대전’, 27일 ‘제9회 아시아 아티스트 어워즈’(The 9th Asia Artist Awards), 31일 일본 NHK ‘홍백가합전’ 등 연말 시상식과 특집 프로그램에 출연해 팬들과 만난다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr