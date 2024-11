누에라/ 사진 제공=누아엔터테인먼트

그룹 누에라(NouerA)가 다시 한번 일본에 열기를 전한다.누에라는 오는 12월 15일 일본 후쿠오카에서 진행하는 '2024 뮤직뱅크 글로벌 페스티벌 인 재팬'(2024 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN) 무대에 올라 존재감을 각인시킬 전망이다.데뷔 전부터 일본 팬 미팅을 성황리에 개최한 데 이어 다시 한번 현지 팬들과 만남을 갖게된 누에라. 이들은 한층 성장한 모습은 물론 잊지 못할 특별한 퍼포먼스로 정식 데뷔를 향한 기대감을 더욱 끌어올리겠단 각오다.누에라의 글로벌 인기는 정식 데뷔 전임에도 불구하고 뜨겁게 달아오르고 있다. 최근에는 미국 로스앤젤레스에서 개최된 '빌보드 No. 1s 파티'에 공식 초청을 받은 것. 더욱이 빌보드와 빌보드 코리아 선정 '2025년 K-POP 루키'를 품에 안으며 자신들을 향한 비상한 관심을 증명한 바 있다.누에라는 '빌보드 No. 1s 파티'의 레드카펫에서 글로벌 톱스타들과 어깨를 나란히 했으며, 미국 최대 라디오 방송사인 아이하트라디오(iHeartRadio)를 방문해 디렉터 및 DJ들과 미팅을 가진 것은 물론, 다양한 현지 매체와의 인터뷰를 진행하기도 했다.누에라는 '연결하다'라는 뜻의 프랑스어 '누아(NOUER)'와 '시대'라는 '에라(ERA)'의 조합으로, 탄생한 이름이다. 이들은 새로운 시대를 연결하는 음악 세계를 펼쳐내겠단 각오를 품고 오는 2025년 상반기 정식 데뷔한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr