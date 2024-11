브랜뉴뮤직

브랜뉴뮤직 소속 8인조 보이그룹 YOUNITE(유나이트)가 오는 12월 11일 컴백을 확정했다.오늘(29일) 0시, 유나이트(은호, 스티브, 은상, 형석, 우노, DEY, 경문, 시온)는 공식 SNS 채널들을 통해 첫 번째 싱글 앨범 ‘Y’의 티저 영상을 기습 공개했다.공개된 영상에서 유나이트는 레트로하면서도 힙한 분위기의 다양한 공간을 배경으로빈티지한 캠코더 형식의 연출을 통해 자유로우면서도 독특한 무드를 자아냈다.특히 멤버 각자의 꿈과 취향을 주제로 한 인터뷰 형식의 진행이 눈길을 끌었다.또한, 한층 성숙해진 유나이트 멤버들의 비주얼과 영상 중간중간 들려오는 배경음악, ‘Taste Taste Wanna know what you’ll get some?’이라는 가사가 멤버 스티브의 치명적인 음색으로 표현됐다.이번 컴백은 지난 5월 발매된 6번째 EP ‘ANOTHER’ 이후 약 7개월 만인 만큼, 유나이트가 어떤 콘셉트로 팬들의 마음을 사로잡을지 궁금증을 더한다.한편, Mnet ‘로드 투 킹덤 : ACE OF ACE’를 통해 존재감을 확실히 각인시킨 유나이트의 첫 번째 싱글 앨범 ‘Y’는 오는 12월 11일 오후 6시 전격 발매될 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr