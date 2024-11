뷔/ 사진=하이브 레이블즈 공식 유튜브 갈무리

방탄소년단 뷔/ 사진 제공=빅히트 뮤직

'윈터 보이' 뷔와 명품 보컬 박효신의 조합은 어떨까. 두 레전드가 호흡을 맞춘 디지털 싱글 'Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)' 음원과 뮤직비디오가 오늘(29일) 오후 2시 전 세계 동시 공개된다.'Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)'는 재즈(Jazz)를 사랑하는 뷔의 취향이 오롯이 반영된 곡이다. 소속사 빅히트 뮤직은 이 노래에 대해 "색소폰과 트럼펫, 몽환적인 느낌을 주는 프리페어드 피아노(내부에 다양한 물체를 넣어 소리를 변형한 피아노) 연주가 포근한 분위기를 자아낸다"라고 설명했다.로맨틱한 가사와 멜로디가 예고됐다. "There's a winter ahead Whether it's cold and wet / We're always warm in paradise"(겨울이 다가와 춥고 궂은 날씨라도 우리는 낙원에서 항상 따뜻할 거예요) 등의 노랫말에 낭만이 녹아있다. 그리고 이는 뷔와 박효신의 다정한 목소리로 불려져 듣는 이의 마음을 더욱 설레게 한다.이 곡은 음악팬들만큼이나 뷔와 박효신에게도 특별한 의미가 있다. 각자의 장르에서 최정상 아티스트로 인정받고 있는 두 사람에게 'Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)'는 새로운 도전이었기 때문이다.박효신은 "재즈를 좋아하는 우리는 오래전부터 기회가 되면 재밌는 작업을 해보자고 대화를 나누곤 했었다"라며 "그러다가 어느 날 진지하게 작업을 해보자는 대화가 오고 갔을 때 이 프로젝트가 매우 흥미로운 작업이 될 것이라고 생각했다"라고 전했다.그는 이어 "서로의 주 장르가 아닌 다른 장르에 도전하는 과정이 조금은 조심스러웠지만 무척 재미있었다. 이번 겨울 드디어 우리의 곡을 공개할 수 있게 되어 매우 기쁘다"라고 뷔와의 작업 소감을 밝혔다.'Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)'의 매력은 포근한 멜로디와 가사, 보컬의 어울림에 집중했을 때 배가된다. 박효신은 "어느날 뷔씨가 가지고 있던 트랙을 틀어놓고 멜로디를 흥얼거리던 게 이 프로젝트의 시작이었던 것 같다. 우리는 가끔씩 와인 한 잔과 서로가 좋아하던 음악들을 들려주며 이런 저런 이야기를 나누길 좋아했기에, 그런 기억들이 내가 이 곡의 처음 멜로디를 만들어가는 아이디어가 되었고 뷔씨와 거듭된 공동작업을 통해 지금의 Winter Ahead 가 나오게 되었다"라고 설명했다.그는 "겨울에 잘 어울리는 따뜻한 멜로디와 저희의 보이스, 미국의 재즈 보컬리스트 노라 존스(Norah Jones) 'Don't know why'의 작사가 제시 해리스(Jesse Harris)가 참여한 가사의 조화를 즐겨주시면 좋겠다"라고 바랐다.'Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)' 뮤직비디오는 하이브 레이블즈 유튜브 채널과 신세계스퀘어에서 만날 수 있다. 30일 오후 2시에는 뷔와 박효신이 함께 출연한 'Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)' Official MV (Cinematic Still Ver.)도 추가 공개된다.이 곡은 'Snow Flower (feat. Peakboy)', 'Christmas Tree', 'wherever u r (ft. V of BTS)' 등 연말마다 노래를 공개해왔던 뷔가 준비한 올겨울 첫 번째 선물이다. 추위를 잊게 하는 뷔의 훈훈한 비주얼과 음색, 그리고 박효신과의 특별한 협업으로 글로벌 팬들의 큰 기대를 모으고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr