그룹 뉴진스 민지, 하니 팬 플랫폼 포닝 프로필/사진=텐아시아 사진DB, 포닝 캡처

그룹 뉴진스 민지와 하니가 소속사 어도어와 계약 해지를 선언한 뒤 '퇴사'의 뜻을 담아 팬 소통 플랫폼 포닝 프로필 사진을 변경했다.민지는 지난 28일 포닝 프로필 사진을 일본 애니메이션 '이누아샤' 캐릭터가 하늘로 올라가며 "안녕히 계세요 여러분"이라며 인사하는 장면을 담은 사진으로 바꿨다. 온라인에서 퇴사를 할 때 쓰는 밈으로 유행하는 사진이다. 사진 속 캐릭터는 해당 장면에서 "안녕히 계세요 여러분. 저는 이 세상의 모든 굴레와 속박을 벗어던지고 제 행복을 찾아 떠납니다. 여러분도 행복하세요"라고 외친다.이날 하니 역시 프로필 메시지를 바꿔 눈길을 끌었다. 그는 'see you on the other side'(다른 곳에서 만나요)라고 적은 글귀를 프로필 메시지로 설정했다.이들의 프로필 사진 변경은 지난 28일 오후 8시 30분 이뤄진 뉴진스 전속계약 해지 관련 긴급 기자회견을 마친 뒤 이뤄졌다. 민지와 하니의 행보는 앞서 어도어 사내 이사직 사임을 선언한 뒤 인스타그램에 '퇴사짤'을 게재한 민희진 전 어도어 대표의 행적과 유사하다. 당시 민 전 대표는 '퇴사'라고 적힌 토끼 사진을 인스타그램 게시글에 게재했다.한편, 뉴진스는 이날 기자회견에서 어도어와의 전속계약 해지를 통보했다. 이들은 계약 해지 사유가 어도어와 하이브의 계약 위반이기 때문에 전속계약 효력정지 가처분 신청 없이 계약을 해지할 수 있다고 주장했다. 그러면서 뉴진스는 예정된 스케줄은 예정대로 소화하겠지만, 앞으로 민 전 대표와 함께하고 싶다는 의지를 드러냈다. 뉴진스라는 이름에 걸린 상표권을 확보하기 위해 노력하겠다고도 말했다.어도어는 이와 관련 "내용증명에 대한 회신을 받기도 전에 충분한 검토 없이 전속계약 해지 기자회견을 계획하고 진행한 것에 대해 유감스럽게 생각한다"며 "전속계약 당사자인 어도어는 계약을 위반하지 않았고 일방적으로 신뢰가 깨졌다고 주장한다고 해서 해지 사유가 될 수 없다"며 전속계약은 여전히 유효하다는 입장을 밝혔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr