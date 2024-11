스트레이 키즈 필릭스/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 필릭스가 새 앨범 '合 (HOP)'(합 (합)) 개별 티저 영상에서 독보적 미감으로 강렬한 인상을 남겼다.스트레이 키즈는 12월 13일 새로운 형식의 앨범 SKZHOP HIPTAPE(스키즈합 힙테이프) '合 (HOP)'과 타이틀곡 'Walkin On Water'(워킨 온 워터) 발매에 앞서 공식 SNS 채널에 티징 콘텐츠를 순차 오픈 중이다. 25일 아이엔, 26일 승민의 개인 티저 영상에 이어 27일 오후 필릭스의 'Stray Kids(스트레이 키즈) "合 (HOP)" UNVEIL : TRACK "Unfair (필릭스)"'(언베일 : 트랙 "언페어 (필릭스)")를 공개하고 열기를 이어갔다.티저는 비현실적 분위기와 감각적 연출이 어우러져 한 편의 아트 필름 같은 무드를 풍긴다. 어둠이 짙게 내린 공간에 홀로 있거나 우거진 숲을 유유히 걸어가는 모습은 어딘가 쓸쓸한 감성을 자아내고, 심연 깊은 곳에 빠진 듯 수중을 부유하는 형상이 영상미를 배가한다. 동화 '미녀와 야수'를 모티프로 한 야수의 이야기를 필릭스의 섬세한 표현력으로 풀어내 몰입감을 높인다.그룹명의 약자 'SKZ'에 힙합(HIP-HOP)을 합성해 지은 SKZHOP HIPTAPE는 공식적으로 정의되지 않은 신규 장르처럼 스트레이 키즈만의 새로운 장르(new genre)를 제시하는 앨범이다. 신보명 '合 (HOP)'은 여덟 멤버가 모여 완성한 합, 힙합 장르 영문명 중 'HOP'을 결합한 중의적 의미를 담고 있다.타이틀곡 'Walkin On Water'를 포함해 'Bounce Back'(바운스 백), 'U (Feat. TABLO)'(유 (피처링 타블로)), 'Walkin On Water (HIP Ver.)'(힙 버전)과 그룹 자체 최대 규모 월드투어 'Stray Kids World Tour '(도미네이트) 각 멤버 솔로 무대에서 보여준 'Railway (방찬)'(레일웨이), 'Unfair (필릭스)', 'HALLUCINATION (아이엔)'(할루시네이션), 'Youth (리노)'(유스), 'So Good (현진)'(소 굿), 'ULTRA (창빈)'(울트라), 'Hold my hand (한)'(홀드 마이 핸드), '그렇게, 천천히, 우리 (승민)'이 보너스 트랙으로 자리한다. 직접 만든 노래로 전 세계 팬들과 소통 중인 이들은 이번 앨범 역시 멤버 전원이 곡 작업에 참여해 음악적 개성을 녹였다.여러 대중음악 시상식에서 괄목할 만한 성과를 거둔 이들은 올해에도 노미네이트 소식을 전하고 그룹 명성을 빛내고 있다. '제67회 그래미 어워즈'의 베스트 컴필레이션 사운드트랙 포 비주얼 미디어(Best Compilation Soundtrack For Visual Media) 부문에 스트레이 키즈의 'SLASH'(슬래시)가 수록된 영화 '데드풀과 울버린' 사운드트랙 앨범(Deadpool & Wolverine Original Motion Picture Soundtrack)이 수상 후보에 올랐고 '2024 빌보드 뮤직 어워즈'에는 톱 듀오/그룹(Top Duo/Group), 톱 K팝 앨범(Top K-Pop Album), 톱 글로벌 K팝 아티스트(Top Global K-Pop Artist) 부문에 노미네이트됐다.한편 스트레이 키즈의 SKZHOP HIPTAPE '合 (HOP)'과 타이틀곡 'Walkin On Water'는 12월 13일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 각종 음원 사이트에서 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr