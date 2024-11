그룹 피프티피프티/사진제공=에이플랜

피프티피프티/사진 = 어트랙트

글로벌 걸그룹 피프티피프티가 올 겨울을 물들인다.피프티피프티(FIFTY FIFTY)가 내달 9일 첫 겨울 시즌송을 담은 디지털 싱글 ‘Winter Glow’(윈터 글로우)를 발매한다.피프티피프티는 앞서 지난 26일 공식 SNS를 통해 시즌송 발매 소식을 알리는 티저 이미지를 깜짝 공개해 글로벌 팬들의 이목을 집중시켰다.공개된 이미지에는 크리스마스 분위기가 물씬 풍기는 이미지들과 함께, 싱글 앨범명과 곡 제목을 연상케 하는 것들이 적힌 종이들이 붙어있는 보드가 눈길을 끌었다. 특히 메모지와 편지봉투에는 각각 ‘When You Say My Name’(웬 유 세이 마이 네임)과 ‘Naughty or Nice’(나티 오어 나이스)가 적혀있어, 2곡의 신곡을 예고했다.피프티피프티는 겨울 시즌송으로 선보이는 싱글 앨범임에도 각기 다른 매력의 2곡을 담았다. 매력적인 음색과 완성도 높은 음악성으로 주목받고 있는 피프티피프티가 들려줄 음악에 대한 리스너들의 기대감이 높아지고 있다.그런가하면 피프티피프티는 최근 참석한 시상식 무대에서 완벽한 라이브 무대를 펼치며 다시 한번 ‘라이브 장인’으로 주목받았고, 다섯 멤버들의 음색과 탄탄한 보컬이 돋보이는 노래와 몽환적인 퍼포먼스가 많은 사랑을 받고 있다.한편 데뷔 후 첫 미국 투어 ‘LOVE SPRINKLE TOUR in USA’(러브 스프링클 투어 인 유에스에이)에 돌입한 피프티피프티는 27일 샌프란시스코 공연을 시작으로 미국 8개 도시에서 투어를 진행하며, 팬들을 만날 예정이다.피프티피프티의 디지털 싱글 ‘Winter Glow’는 내달 9일 오후 1시 발매된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr